La Diputación volverá a intentar instalar una pantalla gigante en Vigo para la semifinal del Mundial tras el veto del Concello

La Diputación de Pontevedra volverá a intentar instalar una pantalla gigante en la Praza da Estrela para que los aficionados puedan seguir el próximo martes, a partir de las 21.00 horas, la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia. El anuncio de la iniciativa llega apenas un día después de que el Concello de Vigo impidiese la proyección del encuentro de cuartos de final frente a Bélgica al ordenar el desmontaje de la pantalla instalada por la institución provincial.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, anunció este sábado que la institución iniciará de inmediato la tramitación de las autorizaciones necesarias para celebrar el evento y aseguró que volverá a presentar toda la documentación exigida.

Sánchez reclamó al Ayuntamiento que la concesión de los permisos se base «exclusivamente en criterios técnicos» y recordó que, de cara al partido de cuartos de final, los servicios de la Diputación y del Concello mantuvieron una comunicación «fluida» para completar la documentación requerida.

Según la responsable provincial, toda esa documentación fue entregada dentro de plazo, aunque finalmente el gobierno local ordenó desmontar la pantalla instalada en la Praza da Estrela, lo que impidió la retransmisión del encuentro.

Pese a ese precedente, la Diputación insiste en que repetirá la iniciativa para el duelo de semifinales. «Vamos a seguir ofreciendo alternativas a la ciudad y volveremos a hacer lo necesario para que esta iniciativa salga adelante. Lo haremos, como ya hicimos, cumpliendo todos los requisitos que se nos exijan», señaló Luisa Sánchez.

La vicepresidenta celebró además la clasificación de la selección española tras derrotar a Bélgica y animó a los vigueses a apoyar al combinado nacional en su enfrentamiento con Francia. «Ojalá este martes la noticia sea únicamente el fútbol, que los vigueses puedan disfrutar del partido y que España logre el billete para la final del Mundial», concluyó.