El Concello supera los 100 millones en obras repartidas por toda la ciudad

La transformación de la avenida de Madrid, la construcción de la nueva grada de Gol de Balaídos y la renovación integral de la piscina de Teis concentran buena parte de la inversión del Concello de Vigo, que mantiene actualmente en ejecución obras por valor de 73,5 millones de euros. A ellas se suman otros proyectos ya adjudicados y pendientes de comenzar, por otros 5,6 millones, lo que eleva a más de 100 millones el volumen de actuaciones impulsadas por el gobierno local entre las ya terminadas, las que están en marcha y las que comenzarán próximamente.

La actuación de mayor envergadura es la humanización de la avenida de Madrid, presupuestada en casi 16 millones de euros. El proyecto, cuyas obras arrancaron ya hace más de un año, supondrá una remodelación completa de uno de los principales accesos a Vigo, con la renovación de aceras, servicios e infraestructuras y una reordenación del espacio urbano para mejorar la movilidad peatonal y el tráfico. La actuación incluye la eliminación de las vallas, una mediana con arbolado y césped, así como la reforma del pavimento para una mejor circulación. Su final se prevé a mediados de 2027.

El segundo gran proyecto es la nueva grada de Gol de Balaídos, dotada con 25,6 millones de euros. La obra permitirá completar la profunda remodelación del estadio municipal, con una nueva estructura adaptada a las exigencias actuales y una mayor capacidad y confort para los aficionados.

Entre las actuaciones más destacadas figura también la rehabilitación de la piscina municipal de Teis, con una inversión cercana a los 7 millones, una instalación muy demandada por los vecinos del barrio después del incendio que calcinó por completo la planta baja en mayo de 2022, hace ya cuatro años. En la misma zona avanzan además la construcción del macroparque infantil de la Finca Matías, presupuestado en 2,8 millones, y una nueva sala de lectura y biblioteca, con más de un millón de euros de inversión.

La mejora de la movilidad vuelve a ser otro de los ejes de la inversión municipal. Continúan las obras de las rampas mecánicas del Paseo de Granada, con un presupuesto de 3,3 millones y que permitirán salvar una pendiente del 10%, reforzando la conexión entre la Porta do Sol y el resto de la ciudad con las paradas de autobús del Concello. Las rampas de Pintor Colmeiro fueron ya inauguradas, mientras el programa Vigo Vertical sigue ampliándose con otras nuevas en Juan Ramón Jiménez, entre Marqués de Valterra y Torrecedeira.

El listado de proyectos incluye además varias humanizaciones, como las de Lepanto, Serafín Avendaño, San Roque y la calle Mondariz, junto con actuaciones de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Coia y Lavadores, la cubierta de la pista deportiva de Zamáns o la construcción de un aparcamiento de unas 110 plazas en la zona de fiestas de Matamá, un proyecto que incluye la mejora del entorno, con nuevas infraestructuras y servicios.

A estas obras se suman otras ya adjudicadas que comenzarán en los próximos meses. Entre ellas destacan la reforma de la calle Cesáreo Vázquez, en Oia, con una inversión superior a los tres millones de euros; la humanización de Soutomaior; la renovación de la calle Tomiño; nuevas campañas de asfaltado en los ámbitos norte y sur de la ciudad y mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento de Ramón María Aller.

El balance municipal recoge además actuaciones ya concluidas por importe de 21,3 millones de euros, entre las que sobresale la mejora de la estación de tratamiento de agua potable de O Casal, además de diversas reparaciones de muros, mejoras en instalaciones deportivas y actuaciones de mantenimiento urbano distribuidas por distintos barrios de Vigo.