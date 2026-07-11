El BNG acusa al Concello de "castigar" a los músicos de Vigo al vetar los conciertos en los chiringuitos de playa

El BNG cargó este sábado contra la decisión del Concello de Vigo de impedir la celebración de conciertos en los chiringuitos de las playas durante la temporada de verano, una medida que, a juicio de la formación nacionalista, perjudica directamente a los músicos locales al llegar cuando la programación ya estaba cerrada y muchos artistas tenían actuaciones comprometidas.

La concejala del BNG, Ana Martínez, calificó la decisión del gobierno de Abel Caballero como «un nuevo golpe» para el sector musical vigués y reprochó que se haya adoptado en pleno mes de julio, cuando las bandas locales concentran buena parte de sus actuaciones estivales.

La edil cuestionó además la explicación ofrecida por el Concello, que justifica la suspensión de los conciertos en la falta de autorización administrativa de los chiringuitos para organizar este tipo de actividades. En este sentido, se preguntó por qué el gobierno municipal no actuó el verano pasado si existía ese problema legal o por qué permitió que los establecimientos anunciaran durante semanas su programación antes de intervenir.

Para el BNG, la situación pone de manifiesto una gestión basada en la «improvisación», trasladando las consecuencias de la falta de planificación municipal a los profesionales de la música.

Los nacionalistas enmarcan este episodio en una política cultural que, según denuncian, lleva años relegando a los artistas locales. Entre otros ejemplos, citan las dificultades para organizar conciertos en salas de música en directo, la escasa presencia de músicos vigueses en la programación de Castrelos o la ausencia del festival dedicado a grupos locales que, recuerdan, el alcalde anunció en varias ocasiones sin llegar a ponerlo en marcha.

El BNG también extendió sus críticas a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra, a las que acusa de mantener una estrategia cultural que prioriza la contratación de artistas de fuera frente a la creación musical gallega y viguesa.

Como alternativa, la formación reclama que el Concello impulse una normativa específica que permita regularizar la celebración de pequeños conciertos en los chiringuitos de playa y en otros espacios de la ciudad, garantizando tanto el cumplimiento de la legalidad como la convivencia vecinal. Asimismo, pide reforzar el apoyo a los músicos locales mediante una mayor presencia en la programación cultural municipal y medidas específicas de promoción del sector.