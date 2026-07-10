Zona Franca de Vigo pisa el acelerador para «una radical transformación urbana» en Teis: previstas más de 600 viviendas, la gran mayoría protegidas

«Una radical transformación urbana del barrio de Teis» pisa el acelerador de la mano del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que tiene ya enfilada su estrategia para intervenir en el ámbito ocupado por la antigua fábrica de CLH y Campsa, que abarca 62.252 metros cuadrados y que lleva décadas desaprovechado cuando debería ser un lugar que, por ubicación e historia, lleno de vida. Con ese desafío, Zona Franca ha diseñado una operación urbana de colaboración público-privada en la que destaca la construcción de más de 600 viviendas, de las que el 60% (unas 450) serán en régimen de protección, siguiendo así las directrices que fija el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para el ámbito denominado SUNC-201-Guixar-Santa Tegra.

La oferta residencial no será, con todo, el único atractivo del desarrollo urbanístico, sino que este busca poner en valor la gran superficie de zona verde existente, de aproximadamente 7.000 metros cuadrados en la actualidad, para llegar a duplicarla y abrirla a la ciudadanía. Además, el plan para el área busca generar también la máxima superficie de espacios totalmente públicos, con plazas de encuentro y plena accesibilidad para dar continuidad a la trama urbana existente hacia Areal.

«La propuesta no es solo un hito de futuro, sino una apuesta de presente para un desarrollo de una ciudad moderna, un modelo de urbe reflejo de la sociedad global que prioriza Guixar como un ámbito de actuación estratégica para el Vigo de 2026, con una visión amplia y abierta, capaz de dar una respuesta rotunda ante la necesidad de vivienda protegida y permitir a Teis tener un nuevo y gran pulmón verde para el disfrute de la ciudadanía», destaca el delegado de Zona Franca, David Regades, que visitó este viernes la parcela junto al presidente del Consorcio y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la concejala Carmela Silva.

«Es una apuesta por una nueva forma de desarrollo urbanístico, un modelo de ciudad con el que impulsamos viviendas de alquiler a precio tasado, buena arquitectura, zonas verdes, espacios dotacionales, una forma entera de entender este proyecto en Teis», subrayó Caballero tras la visita, mostrándose «muy orgulloso de que, además de apoyar economía de la ciudad, Zona Franca apoye la principal demanda de esta ciudad, que es la vivienda, algo que la Xunta desatendió».

Propuesta técnica

El proyecto plantea, para las siete parcelas en las que se estructura el ámbito, un esquema idéntico para todas en el que varían únicamente las alturas de las edificaciones previstas. Los bajos se reservarán para uso terciario y comercial «a modo de soportal», mientras que a partir de la primera planta será todo de uso residencial.

El pasado industrial del ámbito se preservará, reconvirtiéndose las naves protegidas para uso exclusivamente terciario tras una respetuosa rehabilitación que permitirá sacar partido a más de 3.000 metros cuadrados.

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La propuesta de Zona Franca marca también un objetivo temporal ambicioso, estimándose en unos tres años el tiempo necesario para tener aprobado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y el proyecto de urbanización, cuya tramitación irá en paralelo a la adquisición de terrenos.