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Seafest 2026

El Vigo SeaFest navega viento en popa: una travesía para todas las generaciones

El Vigo SeaFest ha levado oficialmente el ancla de una nueva edición. Aunque el jueves el público ya pudo empezar a saborear lo mejor del mar, este viernes las autoridades han dado el pistoletazo de salida a un festival que vuelve a convertir la ciudad en un homenaje a la gastronomía marinera. Con las mesas preparadas, las barras listas y las cocinas en marcha, esta fiesta del mar ha afrontado su segunda jornada

El Vigo SeaFest vuelve a la ciudad para festejar el mundo y la cultura de la pesca

El Vigo SeaFest vuelve a la ciudad para festejar el mundo y la cultura de la pesca

Pablo Hernández Gamarra

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Carolina Cachafeiro

Este viernes, Vigo se ha vuelto a zambullir en el mar con la inauguración de la séptima edición del Vigo SeaFest. «Para nosotros esta celebración enraíza con nuestro origen, nuestra tradición y con nuestra forma de ser», de esta manera el alcalde de Vigo, Abel Caballero destacó la importancia de la celebración para la ciudad. Con todo apunto y con los primeros comensales ante las tapas de los restaurantes, los Jardines de Montero Ríos ya comenzaban a oler a salitre.

vigo. INAUGURACION DEL VIGO SEAFEST. NAUTICO

Las autoridades en la inauguración del Vigo Seafest este viernes / Pablo Hernández Gamarra

Por su parte, la vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, habla del SeaFest como un evento que «consigue que hablemos del mar de una manera diferente y nos acerca a esta economía a través de la divulgación y despertando la curiosidad». En esta misma línea, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, pone en valor el papel del Puerto de Vigo como espacio clave para la cultura marítima: «¿Dónde mejor que celebrar aquí en el Puerto de Vigo esta fiesta del pescado?». En este sentido, la conselleira del Mar, Marta Villaverde, ensalza la figura del mar y lo que significa para los gallegos: «Tráenos alimento, emprego, riqueza, cultura; en resumo, tráenos e dános a nosa identidade».

Esta edición vuelve a demostrar que el mar no sólo se disfruta, también se comparte. La colaboración, calidad del producto y el valor del oficio son los grandes protagonistas de una segunda jornada en la que la tradición y nuevas formas de disfrutar el pescado se dan la mano. En palabras del presidente de ARVI, Javier Touza, el Vigo Seafest representa «un reconocimiento a las personas que hacen posible riqueza».

La feria busca acercar la cultura marítima a todos los públicos, también a los más pequeños. Algunas familias también han querido acercarse con sus hijos para conseguir despertar en ellos el interés por el pescado. «A ver si este es el momento para que le coja cariño al pescado», comentaban entre risas. Por otro lado, los responsables de las casetas tienen «ganas» de afrontar esta nueva edición. En esta cita, los chefs y el producto del mar comparten protagonismo: son siete los pescados presentes para las propuestas gastronómicas del festival.

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Más allá de la gastronomía, el Vigo SeaFest vuelve a reivindicar el valor de acercar el mar a las nuevas generaciones y aumentar el consumo del pescado entre los jóvenes; y, sobre todo, garantizar que el vínculo con el mar continúe pasando de generación en generación.

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