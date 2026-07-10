Vigo se cuela entre los diez destinos turísticos favoritos para los viajeros nacionales

Vigo sigue ganando peso en el mapa turístico español. La ciudad se ha situado entre los diez destinos urbanos más reservados por los viajeros nacionales para este verano, según un estudio de la plataforma de actividades Civitatis, un reconocimiento que llega en pleno arranque de la temporada alta y coincide con unas previsiones muy optimistas para el sector hotelero vigués, que espera superar el 90% de ocupación durante durante todos los fines de semana tanto de julio como de agosto, además de mantener buenas previsiones también para septiembre.

El ranking elaborado por la plataforma online lider en el ámbito del turismo, Civitatis, coloca a Vigo en la novena posición entre las ciudades españolas con más reservas de turistas nacionales, solo por detrás de Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Toledo y Oviedo. La ciudad olívica supera en la clasificación a Málaga, uno de los grandes referentes del turismo urbano y de sol y playa del país, y otros municipios que también se llenan en verano como son Valencia o Cádiz

Más allá del puesto en la clasificación, el estudio confirma una tendencia que el sector turístico vigués viene constatando en los últimos años: el creciente interés de los viajeros españoles por descubrir la ciudad como destino de escapadas. Frente a los tradicionales viajes de costa, cada vez ganan más protagonismo las propuestas que combinan patrimonio, gastronomía, naturaleza y actividades culturales, un perfil en el que Vigo ha ido reforzando su oferta.

La ciudad olívica llega además a este verano con buenas perspectivas para sus hoteles. Tras cerrar junio con una ocupación media del 76,3%, el sector confía en superar el 90% durante todos los fines de semana de julio y agosto -es decir, prácticamente un lleno total-, impulsado por la programación cultural, los conciertos de Castrelos, las playas, los festivales y el aumento de visitantes que eligen Vigo como base para recorrer las Rías Baixas y visitar las islas Cíes.

El informe de Civitatis atribuye el buen comportamiento de ciudades como Vigo al auge del turismo nacional. Según el último barómetro de ObservaTUR, el 89% de los españoles tiene previsto realizar al menos un viaje durante las vacaciones estivales, una cifra que, aunque ligeramente inferior a la del pasado año, confirma la fortaleza del mercado doméstico.

La gastronomía, factor clave

En ese contexto, las ciudades del norte ganan protagonismo por ofrecer temperaturas más suaves durante el verano y una combinación de patrimonio, gastronomía y naturaleza cada vez más valorada por los viajeros. Junto a Santiago de Compostela y Oviedo, Vigo figura entre los destinos que más interés despiertan dentro de esta tendencia.

La plataforma destaca además que el visitante nacional busca cada vez más conocer los destinos a través de experiencias organizadas, como visitas guiadas y recorridos culturales, una modalidad de turismo que continúa creciendo en las principales ciudades españolas y que también encuentra en Vigo un amplio catálogo de propuestas vinculadas al Casco Vello, el patrimonio marítimo, la ría o las excursiones al Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Las buenas perspectivas para Vigo se enmarcan, además, en un escenario favorable para el conjunto del sector hotelero español. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) prevé una temporada estival marcada por una demanda sólida y unas perspectivas positivas, apoyadas en el incremento de las conexiones aéreas y el mantenimiento del interés por los destinos nacionales.