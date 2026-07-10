Vigo conquista Reino Unido: tres reconocidos símbolos de la ciudad se cuelan en los libros de secundaria

Miles de estudiantes británicos comenzarán el próximo curso escolar aprendiendo a decir «soy de Vigo». La ciudad se ha ganado un hueco en las aulas de todo Reino Unido gracias a un nuevo libro que forma parte del material necesario para las clases de español: Onda Student Book 1. Los ejemplares, con los que el alumnado de primer curso de secundaria se iniciará en el idioma, atribuyen protagonismo a tres iconos vigueses como apoyo para enseñar vocabulario, pronunciación y aspectos culturales.

«Vigo es conocido en todo el mundo», es una frase que el alcalde, Abel Caballero, repite en numerosas ocasiones y que, con frecuencia, encuentra nuevos ejemplos. El último llega de esta manera desde el sistema educativo británico.

Lejos de limitarse a una simple mención, el manual sitúa a Vigo como ejemplo para explicar cómo son las ciudades españolas y utiliza tres de sus símbolos emblemáticos como referencia para acercar la cultura del país a los alumnos y alumnas. Son la figura vegetal del Dinoseto, el puerto pesquero y la estatua del Sireno.

El Sireno de la Porta do Sol, en el nuevo libro británico. / FdV

En uno de los apartados titulado '¿Lo sabías?', el libro explica que «las ciudades españolas a menudo tienen una plaza central (una plaza mayor) y también otras plazas más pequeñas». De seguido, el foco apunta hacia la olívica: «Vigo tiene algunas estatuas interesantes en estas plazas. Hay una llamativa estatua de caballos en Plaza España y un tritón (el Sireno) en la plaza Porta do Sol», aparece escrito al lado de una imagen ilustrativa de la escultura realizada por el cambadés Francisco Leiro.

La edición también reserva un espacio para destacar uno de los principales motores económicos de la ciudad. «Vigo, uno de los puertos pesqueros más grandes de Europa, está ubicado en el noroeste de España. ¡Se dice que es una de las ciudades más felices del país!», recoge el libro en otra de sus páginas.

Vista aérea del puerto de Vigo. / Marta G. Brea

El texto sirve además para introducir una sencilla explicación gramatical: «La conjunción and en español consta de una sola letra: 'y'. Tiene el mismo sonido que la letra española 'i'». Como ejemplo, y en alusión al espíritu alegre de los gallegos, aparece impresa la frase «Soy de Vigo y soy divertido».

La presencia de la ciudad en Onda Student Book 1 no termina ahí. Uno de los personajes más populares del centro urbano, el célebre Dinoseto, también se convierte en recurso didáctico. En el apartado 'Fonética', dedicado a la pronunciación, el ejemplar usa el nombre del animal vegetal como lección de aprendizaje: «Cuando necesites pronunciar palabras que no hayas visto antes, como Dinoseto o Vigo, recuerda pensar en la fonética. Estas palabras no tienen letras especiales que se pronuncien de forma diferente (como la j o la ll), pero sí contienen muchas vocales. Presta atención a esto».

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Escultura vegetal del Dinoseto y su cría. / RICARDO GROBAS

A partir del próximo mes de septiembre, cuando el nuevo manual se publique de forma oficial y llegue a las aulas de Reino Unido, los estudiantes británicos se familiarizarán con el nombre de Vigo mientras aprenden sus primeras palabras en español. Una carta de presentación internacional que confirma la visibilidad de la ciudad olívica.