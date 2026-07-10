Vigo comienza a diseñar la Navidad de 2026

El Concello de Vigo ha iniciado los preparativos de la próxima campaña navideña con la aprobación de la segunda prórroga del contrato para la ornamentación e instalación de parte de los elementos decorativos luminosos. La junta de gobierno local dio este viernes luz verde a un contrato por importe de 610.000 euros que permitirá mantener algunas de las estructuras que volverán a instalarse durante las fiestas.

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, el contrato incluye 31 elementos de ornamentación figurativa con iluminación, además de 13 grandes cestas decorativas que se repartirán por calles como Policarpo Sanz, Príncipe, Eduardo Iglesias, García Barbón y el Casco Vello.

También contempla la instalación de seis grandes estructuras geométricas transitables, que volverán a ubicarse en espacios como Policarpo Sanz, Gran Vía, Vía Norte, el Paseo de Alfonso y la zona del Náutico, así como otras doce estructuras decorativas de tamaño medio, con especial presencia en el Paseo de Alfonso y el entorno del Náutico.

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Caballero señaló que el Ayuntamiento ya trabaja en el diseño de la Navidad de este año, una campaña que considera uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Durante su comparecencia también cargó contra la oposición, al afirmar que «el BNG y el PP quieren apagar la Navidad», una iniciativa que, defendió, contribuye a proyectar la imagen de Vigo a nivel internacional.