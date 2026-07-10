Vigo afina en cuatro idiomas su proyección musical internacional

Los conservatorios de Vigo refuerzan su perfil más internacional. La Consellería de Educación ha autorizado, con carácter experimental, la puesta en marcha de una sección bilingüe de portugués en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo y otra de alemán en el Conservatorio Superior de Música de Vigo a partir del curso 2026/27. Con estas dos incorporaciones, la ciudad pasa a reunir secciones en inglés, portugués, francés y alemán, una oferta que sitúa a sus centros musicales como referencia del plurilingüismo artístico en Galicia.

La música siempre ha tenido una vocación internacional, pero Vigo acaba de dar un paso más para que esa realidad entre también en las aulas. La orden publicada por la Xunta autoriza la implantación de nuevas secciones bilingües en los dos conservatorios vigueses, una medida pensada para mejorar la competencia lingüística del alumnado y facilitar su futura proyección académica y profesional dentro y fuera de España.

El Conservatorio Profesional de Música de Vigo incorporará una sección bilingüe en lengua portuguesa, que se suma a la de inglés ya autorizada en 2014. Por su parte, el Conservatorio Superior de Música de Vigo añadirá una sección en alemán a las que ya tenía implantadas en inglés, desde 2016, y en francés, desde 2017.

El resultado es una oferta singular en el mapa gallego. Entre ambos centros, Vigo contará con presencia autorizada de cuatro idiomas extranjeros en enseñanzas musicales. Esa diversidad lingüística refuerza la posición de la ciudad en un ámbito especialmente vinculado a la movilidad, los intercambios, las audiciones internacionales, los estudios superiores en otros países y la inserción laboral en circuitos musicales europeos.

La Xunta justifica la medida por la «proyección internacional formativa y profesional» de estas enseñanzas. En el caso del portugués, la conexión territorial y cultural con Galicia resulta evidente, además de abrir una vía natural hacia el espacio lusófono. En el caso del alemán, su peso en la tradición musical europea y en los estudios superiores de interpretación, composición o dirección convierte el idioma en una herramienta de especial valor para el alumnado del Conservatorio Superior.

Las nuevas secciones tendrán carácter experimental y serán voluntarias para el alumnado. En el caso de los menores de edad, la incorporación requerirá autorización por escrito de madres, padres o tutores legales. Los estudiantes que superen la materia impartida dentro de la sección bilingüe recibirán una credencial oficial expedida por el centro, que quedará reflejada en su expediente académico.

La orden establece también las condiciones para el profesorado. Los docentes implicados deberán ser especialistas en la materia correspondiente, tener destino definitivo en el centro y acreditar una competencia mínima de nivel B2 en la lengua extranjera en la que se imparta la sección. Además, cada proyecto contará con una coordinación docente encargada del seguimiento, la elaboración de materiales y la memoria final de curso.