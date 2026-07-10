Renfe refuerza el AVE Vigo-Madrid los fines de semana de verano con dos frecuencias y 14.200 plazas extra

Nuevo incremento de las plazas en tren desde y hacia Vigo. Apenas dos meses después de estrenar la nueva parrilla de horarios del AVE, Renfe ha anunciado el refuerzo de plazas en la ruta con Madrid para atender la alta demanda registrada durante todo el verano, también en los fines de semana. La operadora pública añadirá dos nuevos servicios semanales hasta el 12 de octubre.

La principal novedad será el adelanto de la primera salida desde la capital los domingos, ya que el AVE 4475 con salida a las 8.26 horas de Chamartín pasará a ser diario. En sentido inverso, el AVE 4254 que parte de Urzáiz a las 13.37 horas también prestará servicio los sábados, sumándose al Avlo y el otro AVE que son diarios en la actualidad. Esta medida es posible ante el incremento en la fiabilidad de los Avril, los únicos trenes capaces de circular a 300 km/h por ancho ibérico. La semana pasada Renfe anunció que duplicaría el número de convoyes que pueden llegar al Eje Atlántico, lo que abre la puerta a un aumento de frecuencias y destinos desde Vigo.

De esta manera se alcanzarán las 54 circulaciones y 28.400 plazas semanales entre Madrid y Vigo, dando cobertura además a Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Ourense, Sanabria y Zamora. En total, Renfe ofrecerá más de 320.000 asientos para este corredor este verano, consolidando así su fortaleza frente al avión. En los últimos meses Iberia ha ido reduciendo paulatinamente su oferta entre Peinador y Barajas, entregando el tráfico Punto a Punto a Air Europa y el ferrocarril.

Trenes AVE y Avlo entre Vigo y Madrid desde el 21 de mayo de 2026 / Simón Espinosa

El corredor gallego se consolida así como un mercado de alto valor para Renfe al no tener que sufrir la competencia de Ouigo e Iryo, al tiempo que ofrece unos costes por plaza mucho menores que el avión. De los 8,9 millones de asientos que ofrecerá la compañía pública en todos sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) alrededor de 935.000 plazas serán en Galicia, correspondiéndose el 90% con el corredor hacia Madrid.

El resto se centran entre el Alvia catalán, la ruta con pasajeros más larga de toda España. Entre los otros corredores destacan Málaga y Sevilla, con cerca de 635.000 y 552.000 plazas respectivamente, o el de A Coruña, con 382.000 asientos. Todos ellos, a diferencia del caso olívico, cuentan con líneas directas que evitan rodeos como el actual por Santiago. De hecho, un 75% de las frecuencias hacen parada en la estación compostelana.

Servicio público y descuentos

Desde la operadora pública reivindican su función vertebradora gracias a los casi 13 millones de plazas en Avant y Media Distancia, además de ser la única compañía que conecta pequeñas poblaciones con grandes ciudades. Entre los principales atractivos para optar por el ferrocarril este verano está la cuarta edición del programa de Verano Joven aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y el Congreso.

Los jóvenes entre 18 y 30 años disfrutarán de descuentos de hasta el 50% en los AVE y Avlo (marca de bajo coste) para cualquier viaje por el territorio nacional. Este descuento se limita hasta los 30 euros por título, de forma que un billete de 25 euros costaría 12,5 euros y uno de 50 euros, un máximo de 35 euros. En la edición de 2025, Renfe vendió más de cuatro millones de billetes con descuento para que los jóvenes pudiesen viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, lo que supuso un incremento del 56,71% respecto a 2024, con más de 1,4 millones de títulos adicionales.