El grave estado de salud del acusado marca el juicio por el crimen de Lavadores

El severo estado de salud de Juan D.E., el sexagenario acusado de matar a su hermana en abril de 2024 en su casa de Lavadores, marcará el juicio por este caso. Con los escritos de acusación y defensa ya sobre la mesa, la Sección Quinta de la Audiencia de Vigo ha citado a las partes a una audiencia preliminar este lunes 13 de julio. El presunto asesino comparecerá por videoconferencia desde A Lama y con el soporte médico adecuado para su intervención, en virtud de las recomendaciones de un reciente informe forense.

El objetivo de la vista es explorar una posible conformidad en la cuestión penal. A la espera de si prospera, lo cierto es que por el momento la Fiscalía solicita 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario al aplicar la eximente completa de trastorno mental. Mientras, al menos una de las acusaciones particulares, la que representa al marido, hijos y hermanos de Mari Carmen, la víctima, solicita 25 años de prisión y solo de forma subsidiaria su internamiento en un psiquiátrico.

Una cuestión clave que también pide la familia de la fallecida es que, para las indemnizaciones, se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la FUNGA, entidad dependiente de la Xunta que tiene la curatela del acusado, varón que, cuando fue el crimen, llevaba meses sin tomar la medicación prescrita para su esquizofrenia paranoide.

Forenses

Si no prospera un acuerdo, el caso iría a juicio con jurado popular. Juan D.E. sufre una enfermedad respiratoria muy grave e irreversible. Los médicos forenses dictaminaron que está capacitado para declarar en un juicio, pero para ello debe garantizarse, entre otras medidas, un aporte continuo de oxígeno y evitarle esfuerzos o esperas prolongadas. Como alternativa proponen que asista por videoconferencia desde la cárcel, también con soporte de enfermería.