Evacúan en helicóptero desde Cíes a un turista asturiano después de desmayarse

Despliegue médico en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas. Urxencias Sanitarias 061 envió este viernes un helicóptero medicalizado a las Islas Cíes para atender el desmayo de un hombre de 57 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.45 horas en la playa de Rodas, cuando un particular solicitó asistencia sanitaria tras presenciar la pérdida de consciencia del afectado.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia, quien lo trasladó al 061 para que se hiciera cargo de la situación. Según informan fuentes del Parque Nacional, el varón de origen asturiano sufrió un problema cardíaco. La llegada de la aeronave al muelle de Rodas generó una gran expectación entre los cientos de visitantes que se encontraban en ella.

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El hombre fue trasladado desde el arenal al citado embarcadero en uno de los coches del Parque Nacional. Allí, ya estable y consciente, fue atendido por el personal del 061 antes de ser evacuado a un hospital vigués por vía aérea.