La concesionaria del Cunqueiro cierra por primera vez el año con números rojos

Tras acumular 22,7 millones de euros de beneficio en los diez primeros años de actividad, la Sociedad Concesionaria Novo Hospital del Vigo concluyó el año 2025 con 435.770,35 euros en pérdidas. Es el primer ejercicio que cierra en números rojos.

Según las cuentas anuales que la concesionaria acaba de presentar, sus resultados han caído en 2,7 millones con respecto al año anterior (2024). Fuentes consultadas apuntan a que se ha podido deber a costes de personal no previstos en las diferentes subcontratas de los doce servicios no clínicos que presta para el Sergas en todo el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

De todos modos, las cuentas recogen que «los administradores de la sociedad consideran que las perspectivas futuras del negocio permitirán la obtención de resultados y flujos de efectivo positivos en los próximos ejercicios, entre otros factores, como consecuencia de la optimización de los procesos en todos los servicios».

¿Cuánto pagó la Xunta?

El modelo de colaboración público-privada por el que optó la Xunta para la construcción de este hospital contempla el pago de una Cantidad Máxima Anual (CMA) por las obras y por la prestación de doce servicios no clínicos —restauración, lavandería, limpieza, mantenimiento, seguridad...— durante 20 años que, a grandes rasgos, se va actualizando en un 85% del IPC del año anterior. En 2025, este pago actualizado asciende a 71,74 millones de euros —IVA no incluido—, casi 2,5 millones más que el año anterior.

Las sanciones por disponibilidad y calidad en la prestación de los servicios se han reducido a casi la mitad, con 175.549,18 euros. La concesionaria apunta en sus cuentas que, desde 2019, implementa «acciones de mejora encaminadas al aumento de la calidad percibida de los servicios más afectados». Encabezan el listado, por este orden, mantenimiento general, limpieza y restauración.

Por los descuentos al personal en cafetería, aparcamiento y guardería, el Sergas ha pagado a la concesionaria 324.079 euros.

Subida en las explotaciones comerciales

Lo que sí han aumentado son los ingresos por las explotaciones comerciales que gestiona en el Álvaro Cunqueiro, posiblemente, por la mayor ocupación de este hospital. En concretó, las cuentas los cifran en 3,31 millones de euros. Es un incremento de algo más de 156.000 euros con respecto a 2024.

Por el aparcamiento de los usuarios ingresa casi dos millones de euros. Por el del personal, otros 444.628 euros. Las máquinas vending, con casi 371.000 euros, se colocan muy cerca de los resultados de la cafetería, con poco más de 385.000 euros.

En sus cuentas, la concesionaria recoge la mejora de las relaciones con la Administración. Asegura que han trabajado «conjuntamente» para «llegar a acuerdos en todas las cuestiones abiertas, consiguiendo cerrar discrepancias anteriores, así como disminuir el número de incidencias y mejorar las encuestas de satisfacción». Están abiertas causas judiciales por los costes derivados de la puesta en marcha de parte de la infraestructura antes del pago de la primera mensualidad —que se hizo efectiva al acabar el traslado—, la compensación por la bajada de las tarifas de los aparcamientos y el pago del IBI. El Tribunal Supremo reconoció derecho a recurso de casación en las tres, devolviéndolas al Superior.