El Concello de Vigo prohíbe la pantalla gigante de la Diputación en Praza da Estrela para ver el España-Bélgica

El Concello de Vigo ha comunicado este viernes a la Diputación de Pontevedra y a la Autoridad Portuaria que la pantalla gigante anunciada para seguir el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica en Praza da Estrela no podrá instalarse si antes no se cumplen los trámites exigidos por la normativa autonómica sobre espectáculos públicos.

Según informó el gobierno local, la celebración de este tipo de eventos requiere la presentación de una declaración responsable, un procedimiento que debe ser recibido y comprobado por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias. El ejecutivo municipal asegura que, hasta el momento, esa documentación no ha sido presentada. El Concello recuerda que este trámite permite verificar que la actividad reúne las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad exigidas por la legislación vigente. Además, señala que junto a la declaración responsable debe aportarse la documentación técnica relativa a la instalación desmontable de la pantalla.

El gobierno de Abel Caballero sostiene que ya trasladó un requerimiento similar en julio de 2024 con motivo de otra pantalla instalada para un encuentro de la selección española en la Eurocopa, insistiendo entonces en la necesidad de cumplir la normativa antes de la celebración del evento.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha advertido formalmente a la Diputación y a la Autoridad Portuaria de que el espectáculo "carece de autorización municipal" y que no podrá celebrarse mientras no se subsanen los requisitos previstos en la legislación.

La instalación de la pantalla había sido anunciada por la Diputación de Pontevedra en la Praza da Estrela para que la ciudadanía pudiera seguir en directo el encuentro entre España y Bélgica, previsto para este viernes a las 21.00 horas. La iniciativa pretendía repetir la experiencia de la final de la Eurocopa de 2024, cuando cientos de aficionados se congregaron en ese mismo espacio para presenciar el partido de la selección española.

La advertencia del Concello abre ahora un nuevo frente entre las administraciones implicadas a pocas horas de la celebración del encuentro y deja en el aire la instalación de la pantalla si no se completa la tramitación exigida por la normativa autonómica.

Castrelos

Por otro lado, el Concello instalará una pantalla gigante para retransmitir el encuentro, que comenzará a las 21.00 horas, repitiendo la experiencia de la anterior cita. Según anunció el alcalde, Abel Caballero, la platea abrirá a las 20.00 horas y contará con 2.500 sillas de acceso gratuito hasta completar aforo. El resto del auditorio permanecerá abierto para que los asistentes puedan seguir el partido desde las gradas sin coste alguno.

El Ayuntamiento también modificará la ubicación de la pantalla respecto al anterior encuentro para mejorar la visibilidad del público, acercándola a la platea.

Caballero animó a los vigueses a acudir a Castrelos para apoyar a la selección española en un espacio que definió como "el mejor escenario" para seguir el partido de forma colectiva.