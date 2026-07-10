Las quejas de los hosteleros, uno de los motivos de la prohibición de los conciertos en los chiringuitos de playa de Vigo

Las protestas de establecimientos de hostelería de zonas como Samil y O Vao por la celebración de conciertos en algunos chiringuitos de las playas de Vigo han llevado al Concello a recordar a los chiringuitos que este tipo de actuaciones no están autorizadas y a exigirles que limiten su actividad a las condiciones recogidas en las licencias.

La cuestión fue abordada en la reunión del Órgano Xestor de Praias celebrada hace un mes, en la que se puso sobre la mesa tanto las reclamaciones de empresarios del sector como las de usuarios de los arenales. Según el gobierno local, los hosteleros denunciaron que varios quioscos estaban organizando actuaciones musicales, una actividad que, además del ruido que genera, no figura entre los usos permitidos en las concesiones.

A raíz de esa reunión y de las inspecciones realizadas posteriormente, la concejalía de Medio Ambiente ha remitido una comunicación a los titulares de estos negocios para instarles a ajustarse a las autorizaciones otorgadas.

El Concello recuerda que las concesiones para los chiringuitos de temporada, supeditadas además a las autorizaciones de Costas de la Xunta, solo permiten la venta de comida y bebida. También establecen una ocupación máxima de 20 metros cuadrados para el quiosco y de 50 para la terraza abierta, sin contemplar ni actuaciones musicales ni otras actividades complementarias.

El ejecutivo municipal asegura que en las comprobaciones efectuadas también se detectaron casos de ocupación de un espacio superior al autorizado. Por ello, insiste en que los concesionarios deberán adaptar su funcionamiento a las condiciones de la licencia, al tratarse de una obligación derivada del cumplimiento de la normativa vigente.