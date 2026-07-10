CIG-Saúde denuncia la contratación de médicos sin especialidad en los PAC del área de Vigo

La federación CIG-Saúde de Vigo ha denunciado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) está incorporando a médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para prestar servicio en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del Área Sanitaria de Vigo. Ante esta situación han remitido un escrito a la Gerencia del área, así como a las direcciones de Recursos Humanos y Médica, trasladando su preocupación y solicitando que las personas que presten asistencia directa culpan con los requisitos de formación establecidos.

Según la organización sindical, esta práctica es de especial gravedad, ya que hace apenas cuatro meses "ya intentaron la misma fórmula en la atención ordinaria de Atención Primaria, lo que llevó al pronunciamiento no solo de esta central sindical sino también de profesionales y asociaciones científicas".

En este contexto, recuerdan que desde 1995 el personal médico tiene que cursar una formación adicional de cuatro años tras obtener el título, vía MIR, para poder trabajar en centros de salud. A su juicio, esta preparación específica "es fundamental para prestar una atención de calidad, con aval científico-técnico y con seguridad asistencial".

Además, considera que contratar personal sin especialización perjudica a quienes sí han completado su formación específica y, a su vez, podría suponer un problema de seguridad en los pacientes que son atendidos en los distintos centros.

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Para la CIG-Saúde de Vigo es importante tener en cuenta la fuga de profesionales que se produce cada año. "Este año más de la mitad de las MIR formadas non quedaron en el Área Sanitaria, buscando alternativas en otras Áreas que ofertan mejor contratación. La falta de previsión y recortes durante años llevó a una situación que se agranda cada vez más por la falta de alternativas y la sobrecarga y la precariedad en la Atención Primaria del Área". En consecuencia, reclama al Sergas que rectifique esta política de contratación y cubra estos puestos con profesionales que cuenten con la titulación requerida para garantizar una asistencia segura y de calidad.