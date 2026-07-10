Arde un vehículo mientras circulaba por la VG-20, en Vigo

Un vehículo ha quedado calcinado tras sufrir un incendio cuando circulaba por la carretera VG-20, en Vigo.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el suceso se produjo a la altura del punto kilométrico 9 de esta vía poco antes de las 16.00 horas de este viernes.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vigo, así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios de extinción lograron apagar el fuego, que se extendió a la vegetación pegada al arcén.