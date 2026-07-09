La Xunta urge a Caballero a pactar en julio el futuro del Ifevi y avisa de que avanzará sola si no hay respuesta

La Xunta de Galicia vuelve a presionar al Concello de Vigo para desbloquear el futuro del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi). El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha remitido una carta al alcalde, Abel Caballero, en la que reclama la celebración de una reunión tripartita durante este mes de julio para avanzar en el modelo de gobernanza del recinto ferial y acompasar esa decisión con la próxima contratación del plan funcional y estratégico del Ifevi.

La misiva, fechada este 9 de julio, llega después de varios meses de desencuentro entre administraciones por el futuro del recinto. González, que firma también como presidente del Padroado da Fundación do Instituto Feiral de Vigo, recuerda que la Xunta presentó en los últimos meses una propuesta de acuerdo sobre la futura gestión del Ifevi e impulsó una segunda valoración homologada de los activos, aceptada por las tres instituciones implicadas.

El conselleiro sostiene que el pasado 24 de marzo ya remitió al alcalde una carta con los resultados de esa valoración —«practicamente coincidentes cos da xa realizada»— y con una propuesta para mantener una reunión tripartita antes de Semana Santa. Sin embargo, según denuncia, casi tres meses después esa convocatoria sigue sin respuesta.

«Debo manifestarlle, con todo o respecto institucional pero con toda a claridade, o malestar do Goberno galego porque, case tres meses despois, esa proposta segue sen resposta», señala González en la carta. El conselleiro advierte de que ese silencio resulta «cada vez máis difícil de explicar» ante los sectores económicos y la sociedad viguesa, que, según subraya, esperan «feitos e non demoras».

El punto de urgencia lo marca ahora el calendario del propio Ifevi. La Xunta prevé formalizar este mes de julio la contratación del plan funcional y estratégico del recinto, un documento clave para definir sus necesidades, usos futuros, modelo de crecimiento y prioridades de modernización. Por ello, González considera necesario cerrar antes el marco institucional de participación de las tres administraciones.

«Neste mes de xullo formalizarase a contratación do plan funcional e estratéxico do Ifevi, polo que resulta urxente avanzar na definición do futuro modelo de xestión coa participación das tres administracións», expone el conselleiro.

La carta eleva también el tono político al advertir de que, si la reunión no se celebra en el plazo indicado, la Xunta avanzará por su cuenta tanto en el plan estratégico y funcional como en las actuaciones de mantenimiento ya identificadas. González justifica esa decisión en la necesidad de atender a los usuarios del recinto ferial y a la propia ciudad.

«De non celebrarse esa reunión no prazo indicado, a Xunta de Galicia avanzará por si mesma no plan estratéxico e funcional e nas actuacións de mantemento xa identificadas, porque os expositores, os organizadores de eventos e a cidade de Vigo non poden seguir agardando», recoge la misiva.

Pese a ese aviso, el conselleiro insiste en que la Xunta mantiene abierta la vía del acuerdo. Eso sí, deja claro que, a juicio del Gobierno gallego, la falta de avances no puede achacarse a su parte. «A porta ao acordo seguirá aberta, pero a responsabilidade de que non se materialice non poderá atribuírse a este Goberno», advierte.

El movimiento sitúa de nuevo el futuro del Ifevi en el centro de la agenda institucional. La Xunta defiende que ya ha dado pasos concretos —propuesta de gobernanza, valoración de activos y petición formal de reuniones— y reclama ahora una respuesta del Concello antes de que el plan funcional empiece a andar. El objetivo declarado es definir cuanto antes el modelo de gestión y modernización de un recinto considerado estratégico para la actividad ferial, económica y congresual de Vigo.