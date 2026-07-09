Women in a Legal World refuerza en Vigo su red gallega de liderazgo femenino

Women in a Legal World (WLW) eligió este jueves Vigo para reforzar la implantación de su Capítulo Galicia, una red que trabaja para impulsar la visibilidad, el liderazgo, la diversidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres profesionales. La jornada reunió a alrededor de un centenar de asistentes, principalmente abogadas, juezas y profesionales del derecho llegadas de distintos puntos de España, aunque la organización también se abre a mujeres de otros ámbitos profesionales.

El encuentro tuvo un marcado carácter institucional y sirvió para dar visibilidad al proyecto en una ciudad que la organización considera clave por su peso económico y social dentro de Galicia. El Capítulo Galicia de WLW fue inaugurado en septiembre de 2025 en A Coruña y, casi un año después, desembarcó en Vigo con el objetivo de seguir ampliando su presencia en la comunidad jurídica, empresarial e institucional gallega.

La apertura institucional contó con la participación de David Regades, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo; Yolanda Aguiar, concejala del Concello de Vigo; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo; y María Pardo de Vera, integrante de la junta directiva nacional de Women in a Legal World.

Regades centró su intervención en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que definió como «un compromiso irrenunciable en la Zona Franca». El delegado del Estado reconoció los avances logrados en el tejido empresarial, también reflejados en los últimos datos del Informe ARDÁN, pero advirtió de que la brecha en los puestos de responsabilidad continúa siendo evidente. «Sois el 60% de las universitarias, pero apenas el 30% en la dirección y consejos de administración. Estamos desperdiciando el talento de más de la mitad del mundo», señaló.

Pese a ese diagnóstico, Regades se mostró optimista sobre la capacidad de avanzar hacia una mayor igualdad real en los espacios de decisión. «Sé que lo vamos a conseguir aunque cueste y lo haremos juntos, mujeres y hombres, para que la sociedad sea mejor, más igualitaria, más inteligente y más decente», afirmó.

La jornada incluyó también una mesa de debate moderada por Carolina González Chas, responsable de WLW Galicia, en la que participaron Inés González, directora general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo; Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados de Vigo; Dolores Galovart, jueza y actual Valedora da Cidadanía de Vigo; y Esther María Pillado, catedrática de Derecho Procesal en la Universidade de Vigo.

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El encuentro permitió reunir perfiles de referencia del ámbito jurídico, académico, institucional y empresarial para reflexionar sobre el papel de las mujeres en los espacios de liderazgo y sobre la necesidad de crear redes profesionales estables. Para WLW, estos espacios son una herramienta para favorecer la colaboración, el desarrollo profesional y la presencia de mujeres en órganos de decisión.