Vigo zarpa rumbo al sabor del mar

La séptima edición del Vigo SeaFest arrancó este jueves en los jardines de Montero Ríos con un programa que combinó cocina, música y deporte desde la primera jornada. Demostraciones culinarias en directo, una batucada y una exhibición de natación sirvieron para abrir una cita que busca acercar el mundo del mar a la ciudadanía a través del ocio, el sabor y la cultura marítima.

El festival cuenta este año con 14 casetas gastronómicas, organizadas por parejas en función de la tapa que ofrecen. A ellas se suman espacios de crepes, pastelería y cócteles, además de una carpa dedicada a actividades pesqueras y escenarios para la música en directo. Para los restaurantes participantes, el evento supone una oportunidad de ganar «visibilidad», como destacaba la responsable del restaurante María Manuela. Otros, en cambio, se estrenan en la cita. «Es la primera vez que venimos», afirmaba Yolanda, del restaurante Living.

La jornada inaugural estuvo marcada también por la visita del jurado gastronómico a las distintas casetas. El jurado está presidido por el chef con estrella Michelin Manuel Costiña, del restaurante Retiro da Costiña, en Santa Comba, elegido además como padrino de esta edición. En total, el público podrá probar 14 tapas y propuestas gastronómicas elaboradas con productos del mar, en una combinación de tradición marinera y cocina de autor. Entre los cocineros participantes figuran Adrián Santalices, Carlos Gea, Mauro Barreiro y Rebeca Guede.

La gerente adjunta de ARVI, Mercedes Rodríguez, subrayó que el objetivo principal del SeaFest es «promocionar, dar a conocer el pescado en todas sus variedades, como parte fundamental de la cultura en Vigo y en España». En este sentido, destacó que el festival busca acercar el sector pesquero a la ciudadanía y poner en valor tanto la calidad de los productos del mar como el trabajo de toda la cadena pesquera.

A la oferta gastronómica se suma una programación musical que acompañará las tardes y noches del festival, con sesiones de DJ y conciertos durante todas las jornadas. Entre las novedades de esta edición, Rodríguez destacó la evolución del propio encuentro y el peso de la participación local. «Los chefs siguen siendo 14 y de aquí, pero cada vez se mejoran», señaló. También puso en valor que «los grupos musicales son de la zona» y la «implicación que tiene la pesca con la zona».

Para los amantes del pescado, del mar y de la cultura marinera, el Vigo SeaFest ofrece durante cuatro días una oportunidad para disfrutar, aprender y acercarse a la riqueza de los productos del océano. Una cita que vuelve a convertir los jardines de Montero Ríos en un escaparate del sabor marinero y en punto de encuentro entre el sector pesquero y la ciudad.