Sentencia
El TSXG avala también el cierre de un aula en el Compañía de María
El Alto Tribunal concluye que la Xunta ejerce su «potestad» en lo relativo a las plazas escolares teniendo como guía los principios de «eficacia y eficiencia» a la hora de gestionar los fondos públicos
Tras la reciente sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra que da la razón a la Consellería de Educación en la reducción de 60 a 40 plazas ofertadas, pasando de tres a dos aulas, en 4º de Educación Infantil (3 años) en el CPR Compañía de María de Vigo para el curso 25/26, ahora es el TSXG el que, en otro fallo, avala el cierre del aula.
El colegio pidió mantener la unidad que tenía concertada y autorizada hasta el 24/25. Pero el TSXG considera que Educación ejerció su potestad en relación con las plazas escolares: «No puede obviarse la necesidad de cumplir también los principios de eficacia y eficiencia al gestionar los fondos públicos, sin que pueda primarse el interés particular de un centro frente al interés público [...]».
Lo significativo no es la demanda que pueda tener el centro, sino «la perspectiva global de las necesidades educativas de la zona y medios existentes, públicos y privados concertados, para dar respuesta a esas necesidades».
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