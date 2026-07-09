El TSXG avala también el cierre de un aula en el Compañía de María

Tras la reciente sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra que da la razón a la Consellería de Educación en la reducción de 60 a 40 plazas ofertadas, pasando de tres a dos aulas, en 4º de Educación Infantil (3 años) en el CPR Compañía de María de Vigo para el curso 25/26, ahora es el TSXG el que, en otro fallo, avala el cierre del aula.

El colegio pidió mantener la unidad que tenía concertada y autorizada hasta el 24/25. Pero el TSXG considera que Educación ejerció su potestad en relación con las plazas escolares: «No puede obviarse la necesidad de cumplir también los principios de eficacia y eficiencia al gestionar los fondos públicos, sin que pueda primarse el interés particular de un centro frente al interés público [...]».

Lo significativo no es la demanda que pueda tener el centro, sino «la perspectiva global de las necesidades educativas de la zona y medios existentes, públicos y privados concertados, para dar respuesta a esas necesidades».