Sanidade minimiza el impacto del último trasvase de pacientes de Povisa al Chuvi a 700 pacientes con citas pendientes

«Menos de 700 pacientes de los cerca de 8.000 que solicitaron cambio de atención especializada de Povisa al Cunqueiro tenían asistencia pendiente en el momento de cambio, y el 90 % de los casos de los pacientes pendientes son procesos de baja complejidad». A estos datos se aferra la Consellería de Sanidade al ser preguntada por las medidas que prevé adoptar para hacer frente al trasvase de usuarios del centro concertado al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) en el último plazo de libre elección de hospital en Vigo.

El director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva, destacó este jueves estas cifras en la comisión quinta de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento Gallego para asegurar que el Chuvi «está capacitado para atender a la población del área sanitaria garantizando la calidad asistencial». Resalta la contratación de 40 profesionales en el Área Sanitaria de Vigo desde que se firmó el nuevo contrato con Povisa en abril de 2025, pero su departamento rechazó ayer en dos ocasiones aclarar si alguno ha sido después del último trasvase de población y el mayor que se ha producido hasta ahora. Se limita a señalar que el Sergas refuerza «de forma continua» el cuadro de personal.

Sin embargo, ofrece otros datos que sí apuntan al incremento destacado de la actividad que está suponiendo la fuga contiua de pacientes de Povisa al Sergas. Así, reveló que los 12.611 pacientes que el Chuvi tuvo que absorber en los últimos cinco años supusieron el aumento de 96.293 consultas —66.000 médicas y 30.293 de otro tipo—, 17.622 pruebas y 2.873 cirugías. Son unos 37.000 ususarios los que ha tenido que asumiren el plazo de diez años.

BNG

La intervención de Silva fue en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG, Montse Prado, que denunció que la fuga de usuarios es fruto de que la «asistencia en Povisa non fixo maís que deteriorarse de forma acelerada» en los últimos años.

Denunció que la Consellería de Sanidade no ha hecho público el último contrato de servicios firmado con Ribera Povisa en abril de 2025 y que ronda los cien millones de euros anuales —aunque se desconoce la facturación real del primer año— y señaló que supone alrededor del 80% de los ingresos del centro concertado. «Por que néganse a unha auditoría?», planteó.

La nacionalista también reprochó falta de transparencia en las listas de espera de consultas y pruebas, ya que no se publican como los de los centros del Sergas. Y señaló que ls 2.779 pacientes en su lista de espera quirúrgica son un porcentaje mucho más elevado sobre su población adscrita que la que padece el Chuvi. Silva le respondió que la demora, en cambio, es menor.

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Entre otras cuestiones, Alertó de cirugías realizadas los fines de semana por personal de otros puntos de España, «como na cadea de Citroen», sin conocer al paciente ni hacer seguimiento, así como de una tasa de reintervenciones más alta de la media y se refirió en concreto a las cirugías de catarata. «Son cómplices absolutos de que se estea a dar unha atención de segunda».