Ribera Povisa crea una unidad para mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades reumáticas

Ribera Povisa ha puesto en marcha una nueva Unidad de Técnicas de Reumatología con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de los pacientes con enfermedades reumatológicas. El nuevo recurso asistencial incorpora pruebas específicas que permiten detectar alteraciones en fases iniciales, orientar mejor cada caso y avanzar hacia una atención más precisa y personalizada.

La unidad integra dos técnicas clave en la práctica reumatológica actual: la ecografía musculoesquelética y la capilaroscopia. Ambas permiten aportar información clínica de alto valor, especialmente en pacientes que ya están en seguimiento por una enfermedad reumatológica, pero también en aquellos casos en los que todavía no existe un diagnóstico definitivo.

La ecografía musculoesquelética permite visualizar en tiempo real tendones, músculos y articulaciones, lo que ayuda a identificar inflamación articular incluso cuando no resulta evidente en una exploración física convencional. Esta prueba es especialmente útil para determinar si existe actividad inflamatoria real en pacientes con dolor musculoesquelético y para dirigir el tratamiento hacia el origen del problema.

En las enfermedades reumatológicas, este enfoque resulta determinante, ya que permite actuar sobre la causa del dolor y no limitarse únicamente a aliviar los síntomas. La incorporación de esta técnica dentro del propio servicio facilita además un abordaje más ágil, sin necesidad de derivar al paciente a otros circuitos diagnósticos.

La nueva unidad suma también la capilaroscopia reumatológica, una prueba que analiza la circulación en los dedos y que resulta especialmente relevante en pacientes con fenómeno de Raynaud, caracterizado por cambios de coloración en manos y pies. Aunque en muchos casos se trata de una alteración benigna, en otros puede ser una señal de enfermedades autoinmunes.