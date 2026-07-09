Primera condena por aporofobia en Vigo por el ataque a un sintecho que dormía en unas galerías

El ataque a Carlos, una persona sin hogar que dormía en unas galerías de la calle Urzáiz a la altura de O Calvario, protagonizó una vista de conformidad que se celebró este jueves en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y que, a raíz del acuerdo alcanzado, ha derivado en la primera condena por aporofobia en Vigo. Los dos jóvenes acusados, ambos veinteañeros, aceptaron seis meses de cárcel y multa: no ingresarán en prisión condicionado a que paguen la indemnización de 1.300 euros impuesta, a que sigan un curso formativo de igualdad y no discriminación y a que no vuelvan a delinquir en dos años. Por estos hechos ya hubo otra sentencia de conformidad relativa a los menores de edad que también intervinieron en el ataque.

Los hechos ocurrieron la noche del 2 de marzo de 2025. Los dos jóvenes, en compañía de los menores, empezaron a mofarse de un hombre sin hogar que se encontraba resguardado y durmiendo en el soportal de unas galerías de la zona de O Calvario. Así, con la intención de «humillarlo», le tiraron monedas con fuerza, le escupieron y empezaron a grabarle verbalizando que en esa zona «solo había yonquis». La Fiscalía resaltaba en su escrito que actuaron así para denigrarlo «por su condición de persona sin recursos». La víctima, concretaba, se trataba de un hombre «en muy precaria situación económica y social y carente de vivienda».

La víctima de los hechos. / FdV

Cuando Carlos se despertó intentó hacerles frente, pero uno de los chavales condenados este jueves respondió dándole dos puñetazos en la cabeza, tras lo cual huyeron todos ellos. «Estos actos supusieron una grave humillación de la víctima en menoscabo de su autoestima», resumió el Ministerio Público, que en su escrito pidió por primera vez en Vigo la circunstancia agravante de discriminación por aporofobia, que efectivamente se aplicará en la sentencia que derivará del acuerdo de conformidad que se acaba de alcanzar.

Junto al delito leve de lesiones con respecto al joven que concretamente golpeó a Carlos en la cabeza, se condena a ambos acusados por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución Española en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso con otro contra la integridad moral.

La sentencia, «injusta» a ojos de la víctima

«Se rieron de mí, no quiero ni un céntimo, quiero que lo paguen en la cárcel», clamó la víctima ante el tribunal de la Sección Quinta, mostrándose en la sala de vistas inicialmente disconforme con la conformidad alcanzada, explicando que tras el acuerdo alcanzado con los menores en otro procedimiento judicial distinto estos no le han pagado lo establecido. Teme que vuelva a ocurrir lo mismo con los mayores de edad.

En todo caso, tras hablar con su abogado, Carlos sí acabó aceptando el acuerdo. La magistrada también le aclaró que la petición inicial que estaba sobre la mesa antes del acuerdo, de un año de cárcel, no conllevaría tampoco el encarcelamiento de los jóvenes ya que carecen de antecedentes penales. «Yo tengo un hijo de 15 años y espero que nunca sea así», agregaba este hombre de 38 años a la salida de la vista.

La víctima, que recuerda que es una persona enferma y sin recursos, considera que la condena es escasa e «injusta». «Yo creo que debería ser más importante el tipo de delito que han hecho. Esto me afectó psicológicamente. Los golpes me afectaron en mi epilepsia, ahora tengo ataques más graves», resumió.

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Concentración

Dado que el de este jueves era el primer juicio por aporofobia señalado en Vigo, la asociación As Ninguéns convocó una concentración ante la Ciudad de la Justicia de Vigo a la que también asistió el BNG.