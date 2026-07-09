Desarticulados tres puntos de venta de droga al menudeo en Vigo

La Policía Nacional desarticuló tres puntos de venta de droga al menudeo en Vigo el pasado junio, en varias operaciones saldadas con tres detenidos por delitos contra la salud pública y la incautación de 31,2 gramos de cocaína, 4,7 de cocaína rosa (tusi) y 95,8 de hachís, además de más de 2.700 euros en efectivo.

La primera actuación tuvo lugar durante la noche del 12 de junio, cuando agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana observaron a un hombre con actitud huidiza y vigilante, ha explicado la Policía en una nota de prensa.

Tras identificarlo y registrar la mochila que llevaba, localizaron 2.300 euros en efectivo y ocho envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,2 gramos, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Durante la madrugada del 27 de junio, agentes de la misma brigada que realizaban labores de prevención en el centro de Vigo detectaron a un hombre que «accedía apresuradamente a una vivienda mostrando nerviosismo».

Tras su identificación y cacheo, localizaron en sus bolsillos dos cápsulas de cocaína de 4,2 y 4 gramos, una bolsa termosellada con tusi que arrojó un peso de 4,7 gramos, cuatro cápsulas adicionales de cocaína de 4,2 gramos cada una y 410 euros en billetes fraccionados, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

El último de los operativos tuvo lugar durante la mañana del 29 de junio en la zona de Traviesas, durante una patrulla de prevención en centros docentes de agentes de la Unidad de Intervención Policial.

Observaron a dos varones que, al percatarse de la presencia policial, mostraron nerviosismo y cambiaron bruscamente de dirección.

Tras identificar a ambos, a uno de ellos se le intervino una cajetilla de tabaco que contenía 94,4 gramos de hachís, otra cajetilla con 1,6 gramos de hachís que intentó ocultar arrojándola al suelo, además de 30 euros en un bolsillo del pantalón y 25 euros ocultos en la carcasa del teléfono móvil.

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Los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública.