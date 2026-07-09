Sin una pierna y con la reforma del ascensor paralizada por una denuncia vecinal en Vigo: «Suerte que me ayudan mi mujer o mi hija»

La accesibilidad plena continúa siendo una de las asignaturas pendientes en la sociedad en general y en los edificios residenciales en particular, especialmente aquellos más antiguos. Inmuebles sin ascensor o la necesidad de utilizar antes escaleras para llegar a ellos no son un problema para una gran mayoría de vigueses en su día a día, pero cuando se cruzan en el camino un problema médico o un accidente todo se ve desde otra óptica.

Es el caso de Manuel Martínez Pérez, vecino de 70 años en el número 5 de la rúa Escultor Gregorio Fernández, donde lleva más de 40 años residiendo, que tuvo la desgracia de sufrir la amputación de una pierna en diciembre de 2024 y requerir una silla de ruedas. En su edificio hay un ascensor, pero no a pie de calle porque para llegar hasta él hay que subir ocho escalones, por lo que, desde la operación, salir y entrar de su edificio se ha convertido en una especie de odisea para la que suele requerir la ayuda de su mujer o de su hija, aunque de vez en cuando lo intenta, no sin dificultades, ayudado de sus muletas.

Pocos días después de la amputación, tramitó una solicitud al resto de propietarios del inmueble en el que reside para reformar el portal de entrada y permitir que el ascensor llegase hasta la calle directamente evitando tener que usar las escaleras. Le ampara además la Ley de Propiedad Horizontal, que establece en su articulado que será obligatoria cualquier obra de accesibilidad que pida un vecino mayor de 70 años, con una discapacidad o movilidad reducida. La obra arrancó a principios de junio, pero tras dos semanas de trabajos, la actividad ha desaparecido «No lo dan hecho y suerte que me ayudan mi mujer o mi hija», lamenta Manuel, que debe además dejar en el coche la silla de ruedas.

Manuel Martínez, frente al portal de su edificio, con el ascensor y las escaleras al fondo. / Pablo Hernández Gamarra

El problema, sin embargo, no es de voluntad de la comunidad, al contar con el respaldo de prácticamente todos los vecinos. Ha sido, sin embargo, una denuncia de una de los propietarios de un bajo junto al portal la que impide seguir adelante, por el momento, con la reforma. Así lo explica Manuel y lo corrobora la administradora del edificio, explicando que la judicialización de este asunto ha llevado a que una magistrada ordenase la paralización cautelar de la reforma del acceso al edificio.

«Es la primera vez que nos pasa esto, hicimos desde el principio todas las gestiones según marca la ley, aprobamos todo en junta, pedimos varios presupuestos y cuando ya teníamos la obra empezada, nos llega una providencia por la cual se tiene que paralizar», explican desde la empresa que gestiona todo lo relacionado con el inmueble, que ha trasladado ya al juzgado su oposición a la medida y confía que, en unas pocas semanas, los obreros puedan reanudar la reforma.

Consciente de la denuncia, Manuel no puede evitar sentir enfado y frustración por la situación que está viviendo, ya que para él no es un capricho salir a la calle, sino que lo necesita para acudir, entre otras cosas, a la rehabilitación pautada por su amputación. «No acaban de resolver el tema y por ahora se hizo muy poco», relata con desánimo el vecino afectado, recordando además que la mejora que se ha solicitado redundará en beneficios para toda la comunidad.

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Se da la circunstancia, además, de que se trata de una obra que no representa una gran complejidad y que, según el arquitecto que la diseñó, está pensada para ejecutarse en apenas dos meses si no surgen imprevistos. Por desgracia para Manuel, esa denuncia ha evitado que pueda realizar con plena independencia una necesidad tan básica como salir de su vivienda a la calle.