Ortiz acusa a Caballero de «mentir» sobre las ayudas de la Xunta a los vuelos

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, salió este jueves al paso de las críticas de Abel Caballero por la falta de apoyo autonómico al aeropuerto de Peinador y acusó al alcalde de sostener desde hace años un discurso falso sobre la financiación de vuelos en Galicia. Su respuesta llega después de que el regidor reclamase a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra que asuman cada una un tercio de las ayudas para recuperar conexiones aéreas en Vigo, tras la apuesta de Wizz Air por operar nuevas rutas desde Santiago.

«Las mentiras de Caballero tienen consecuencias y hoy tenemos la prueba», afirmó Ortiz, que pidió al alcalde que deje de señalar al Gobierno gallego y actúe de forma coordinada con el resto de administraciones. «El alcalde miente, miente desde hace muchos años, y creo que ya es hora de que deje de mentir y se ponga a actuar de forma coordinada», sostuvo.

La representante autonómica negó de forma tajante que la Xunta esté financiando vuelos o compañías aéreas en otros aeropuertos gallegos. «La Xunta no subvenciona ni aeropuertos ni aerolíneas», aseguró. Ortiz emplazó a Caballero a demostrar sus acusaciones: «Dice que la Xunta sufraga vuelos. ¿Cuándo, cómo, dónde? Esto es todo un sinsentido».

Según la delegada, el Gobierno gallego no ha financiado rutas aéreas desde hace más de una década. «La Xunta no ha subvencionado ni un solo vuelo, ni una sola aerolínea desde 2013. Hace 13 años», señaló, antes de precisar que aquella situación respondió a un acuerdo heredado del bipartito que, según explicó, hubo que mantener porque resultaba más costoso anularlo e indemnizar a la compañía.

Ortiz insistió en que no existen ayudas autonómicas directas ni campañas publicitarias con aerolíneas. «Ni hay subvenciones del Gobierno gallego, ni hay campañas en aerolíneas, ni hay nada de nada, ni un solo euro en publicidad», recalcó.

La delegada devolvió la crítica al Concello y acusó a Caballero de haber destinado importantes cantidades a compañías sin lograr consolidar rutas. «Caballero regaló 10 millones de euros a varias compañías aéreas en los últimos años y ninguna de ellas se quedó aquí, ninguna», afirmó. «No consiguió consolidar ni uno de los destinos que promovió desde Vigo», añadió.

Ortiz defendió que la Xunta sí planteó en su día una fórmula de colaboración para apoyar la promoción turística vinculada a nuevas conexiones. Según explicó, el acuerdo contemplaba una aportación autonómica de 100.000 euros por cada nueva ruta confirmada, con un máximo de dos por aeropuerto al año, en concepto de promoción turística en origen. También señaló que la Diputación se había sumado a ese esquema.