Nueva condena de prisión para el estafador de viviendas de alquiler de Vigo

El estafador de viviendas Pedro María M. O. aceptó este jueves una nueva condena, en este caso de un año de cárcel y multa. La vista se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. A día de hoy ya está en prisión por otras causas.

Los hechos siguen el mismo modus operandi que en casos anteriores. La víctima publicó un anuncio a través de la plataforma «Milanuncios» indicando que buscaba un piso. Pasado un tiempo, el acusado, con ánimo de obtener un beneficio indebido, se puso en contacto con el anterior indicándole «mendazmente» que poseía un piso en alquiler sito en Vigo.

Creyendo cierto lo manifestado por el acusado, el perjudicado quedó con él para verse y hacerle entrega de parte del precio. También le hizo una transferencia bancaria, sumando todo 470 euros que el acusado debe ahora pagar en concepto de indemnización.

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La víctima perdió ese dinero y nunca llegó a entrar en la vivienda.