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El Ministerio de Sanidad confirma que Vigo volverá a ser sede MIR

Se restituirá ya el próximo año como una de las ciudades en las que se podrán examinar los aspirantes

Pruebas de examen MIR en Marcosende.

Pruebas de examen MIR en Marcosende. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

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Ana Blasco

Los graduados de Medicinaque aspiran a hacerse con una plaza de formación sanitaria especializada podrán examinarse el próximo año en Vigo. Así lo ha confirmado a FARO el Ministerio de Sanidad, después de que abriera la plaza a esta posibilidad en el borrador de la orden que aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas y que habría remitido a las comunidades autónomas para su valoración.

Vigo se convirtió en sede de exámenes Medicina Interna Residente (MIR) —también de Enfermería, Química, Psicología, Física, Farmacia y Biología— en 2020, para minimizar los riesgos derivados de la pandemia Covid-19. En 2025, el Ministerio de Sanidad decidió elminarla y restituir la situación anterior por «criterios de eficiencia y sostenibilidad».

Así lo explicó la titular del ministerio, Mónica García, en una carta dirigida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la que también acusaba a la Xunta de no haber alegado a la decisión. Sí lo hicieron desde Cáceres, Cádiz y León y se rectificó la orden, según denunciaron desde del Concello de Vigo.

Antecedentes

Pese a la confrontación pública, tanto los socialistas como los populares gallegos defendieron en Madrid esta que se devolviera la sede: la senadora por Pontevedra Carmela Silva en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta y la diputada por Pontevedra Irene Garrido en el Congreso de los Diputados.

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, este jueves, reconoció y agradeció al Ministerio de Sanidad la decisión adoptada. Aprovechó para acusar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de «boicotear» a Vigo como sede MIR por «quedarse callado» cuando el Gobierno central retiró la sede a la ciudad olívica. Reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su cese.

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