Formación
El Ministerio de Sanidad confirma que Vigo volverá a ser sede MIR
Se restituirá ya el próximo año como una de las ciudades en las que se podrán examinar los aspirantes
Los graduados de Medicinaque aspiran a hacerse con una plaza de formación sanitaria especializada podrán examinarse el próximo año en Vigo. Así lo ha confirmado a FARO el Ministerio de Sanidad, después de que abriera la plaza a esta posibilidad en el borrador de la orden que aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas y que habría remitido a las comunidades autónomas para su valoración.
Vigo se convirtió en sede de exámenes Medicina Interna Residente (MIR) —también de Enfermería, Química, Psicología, Física, Farmacia y Biología— en 2020, para minimizar los riesgos derivados de la pandemia Covid-19. En 2025, el Ministerio de Sanidad decidió elminarla y restituir la situación anterior por «criterios de eficiencia y sostenibilidad».
Así lo explicó la titular del ministerio, Mónica García, en una carta dirigida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la que también acusaba a la Xunta de no haber alegado a la decisión. Sí lo hicieron desde Cáceres, Cádiz y León y se rectificó la orden, según denunciaron desde del Concello de Vigo.
Antecedentes
Pese a la confrontación pública, tanto los socialistas como los populares gallegos defendieron en Madrid esta que se devolviera la sede: la senadora por Pontevedra Carmela Silva en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta y la diputada por Pontevedra Irene Garrido en el Congreso de los Diputados.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, este jueves, reconoció y agradeció al Ministerio de Sanidad la decisión adoptada. Aprovechó para acusar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de «boicotear» a Vigo como sede MIR por «quedarse callado» cuando el Gobierno central retiró la sede a la ciudad olívica. Reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su cese.
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