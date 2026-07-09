El mapa ferroviario deja a Vigo esquinado ante las incidencias: el segundo cuello de botella del AVE gallego

Vigo y Ourense cuentan con una estación intermodal en la que el transbordo del tren al autobús es cuestión de metros. Entre ambas terminales hay 98 kilómetros que, salvo condiciones excepcionales, rara vez requieren más de 65 minutos para recorrerse por carretera. Sin embargo, los miles de viajeros que se vieron afectados este miércoles 8 de julio por la incidencia de un Avlo en O Irixo descubrieron la cruda realidad: el mapa ferroviario deja, aún más esquinada, a la ciudad olívica.

El hecho de que el 75% de los trenes entre Madrid y Urzáiz tengan parada en Santiago no hace más que prolongar el cuello de botella que padece el AVE hacia la comunidad. En la actualidad hay 120 kilómetros de vía única desde Medina del Campo repartidos en cuatro tramos: 63 kilómetros hasta Zamora, 10 a la salida de la capital, 32 en el Padornelo y 14,8 desde Taboadela. Estos últimos son el principal punto negro de la red, ya que cualquier incidencia en trenes o infraestructura deja inutilizado el cambiador de ancho y provoca el bloqueo total de la línea.

En esta ocasión la incidencia llegó en uno de los tramos más veteranos de Alta Velocidad en Galicia, aunque apenas llega a los 15 años de vida. Un elemento de la catenaria «se encontraba defectuoso», anomalía que provocó daños en el pantógrafo del citado tren low cost a las 10.35 horas. Según informó Renfe, otros tres convoyes que circularon previamente sufrieron daños por estos problemas de la infraestructura que comunica Ourense y Santiago... y el resto del Eje Atlántico.

A pesar de que el sur de Galicia tiene una línea de ferrocarril desde hace 145 años, ninguno de los últimos tres gobiernos llevó adelante una alternativa al diseño elegido por Aznar y Fraga con el comienzo del nuevo milenio: el del acceso único vía Santiago, erigiéndola como principal nodo ferroviario en detrimento de Monforte, Ourense o Vigo. Ni la Variante de Cerdedo, que tras ocho años de gobierno socialista sigue encadenando estudios, ni la reforma de la línea del Miño, parcialmente en marcha; sirven como itinerario auxiliar a la costa.

R. V.

Esto se escenificó con el Plan Alternativo de Transporte que Renfe tuvo que improvisar en el martes con los pocos autocares que logró reunir. Cada tren Avril supera el medio millar de asientos de capacidad, lo que requiere de al menos una decena de vehículos para sustituirlos. Ya en el corte de 72 horas vivido en febrero por el temporal se constató que la operadora pública no tiene capacidad para volcar todo su tráfico a la carretera. Así, los pasajeros fueron llevados primero a Santiago, donde tuvieron que esperar a que hubiera plazas disponibles en los saturados servicios del Eje Atlántico. Su llegada final a Urzáiz pasadas las 20 horas —debían hacerlo a las 15.16 horas— contrasta con la otra opción que reclamaban los viajeros: con dos buses hacia Vigo habrían resuelto el entuerto en menos de dos horas. Sin embargo, las consecuencias y demoras de la citada avería se prolongaron hasta la última hora de la tarde del jueves.

Reparaciones de Adif

La necesidad de mantener la circulación de los últimos trenes comercial obligó a demorar los trabajos de reparación de la catenaria. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) apuntó a la «complejidad técnica» de la situación, en medio de un viaducto, como causante de que 24 horas después continuara interrumpido el tráfico en una de las dos vías. «La reparación definitiva, centrada en un desvío de catenaria, está prevista para esta noche, cuando finalicen de nuevo las circulaciones. Los trabajos no se pueden realizar con la circulación en marcha y a la vez garantizar la seguridad», añadían en su comunicado.

Convenio de Renfe y Cruz Roja

La «inaudita» situación vivida el miércoles en Galicia —así la calificó el conselleiro Diego Calvo— sirvió para estrenar el convenio suscrito en mayo entre Renfe y Cruz Roja Española. En él se refuerza el «compromiso con el servicio público y la asistencia a los viajeros en caso de incidencias y otros supuestos excepcionales que afecten al transporte ferroviario», tal y como destacan ambas partes.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la asistencia de voluntarios en las estaciones, repartiendo agua y sirviendo de apoyo logístico al propio personal de Renfe y sus filiales.