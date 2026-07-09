Kaleido celebra medio siglo en Vigo con cultura, deporte y memoria portuaria

Kaleido Logistics celebra este año su 50 aniversario con una programación de actividades culturales, sociales y deportivas que busca poner en valor sus raíces en Vigo y su evolución como operador logístico internacional. La compañía, fundada en 1976 por Juan Martínez Domínguez, ha pasado de ser un operador local vinculado al Puerto vigués a convertirse en un referente en logística industrial, project cargo y gestión integral de la cadena de suministro.

Integrada en Grupo MARE, del que forman parte también Kaleido Ideas & Logistics, Real Mosteiro de Oia o Fundación Bretal, la firma mantiene su base operativa en el Puerto de Vigo y cuenta hoy con presencia en mercados como Portugal, Brasil, China, Angola, Mozambique, Namibia y Sudáfrica.

Bajo el lema «50 YEARS DRIVING FORWARD», la compañía plantea este aniversario como una oportunidad para mirar al pasado y reafirmar su apuesta de futuro. «Un 50 aniversario no es solo una fecha. Es la oportunidad de mirar atrás con perspectiva, reconocer el camino recorrido y, sobre todo, proyectar hacia dónde queremos seguir avanzando», señala Xosé Martínez, director general de Kaleido Logistics.

Uno de los símbolos más visibles de esta celebración puede verse ya en la terminal portuaria de la compañía. El puente grúa de Kaleido luce el mensaje «Todo empezó aquí en 1976», visible desde distintos puntos de la ciudad. La acción funciona como homenaje al origen portuario de la empresa y como recordatorio de un recorrido de cinco décadas ligado a Vigo, aunque con una actividad cada vez más internacional.

Puente grúa de la firma en el Muelle Transversal con una pancarta sobre el 50 aniversario. / FdV

La iniciativa se completa con la creación del perfil de Instagram @todoempezoaquien1976.vigo, desde el que la compañía irá compartiendo durante los próximos meses fotografías históricas, anécdotas, hitos y curiosidades vinculadas a su trayectoria. El objetivo es también acercar a la ciudadanía el mundo de la logística portuaria y del transporte marítimo, una industria fundamental para la economía viguesa pero todavía poco conocida fuera del propio sector.

El programa del aniversario incluye distintas actividades abiertas a la comunidad. Entre ellas figura la conmemoración del 95 aniversario de la declaración del Real Mosteiro de Oia como Bien de Interés Cultural, celebrada el pasado 6 de junio, así como la colaboración con el Festival Sinsal, que este verano tendrá como escenarios la terminal portuaria de Kaleido en Vigo, el 31 de julio, y el Real Mosteiro de Oia, el 2 de agosto.

La programación se completará durante los meses estivales con visitas guiadas al Real Mosteiro de Oia y con la segunda edición en Angola del concurso artístico impulsado por la compañía para promover el talento local en uno de los países donde Kaleido mantiene presencia consolidada desde hace más de dos décadas.

El deporte también tendrá protagonismo dentro del aniversario, con iniciativas en colaboración con el Vigo Rugby Club, entidad patrocinada por la compañía desde 1995.