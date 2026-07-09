Eiras marca su segundo peor dato histórico en julio y Caballero llama a reducir el consumo doméstico de agua

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles la activación del estado de prealerta por la situación de la presa de Eiras, cuyo nivel de agua embalsada se encuentra, según indicó, ocho puntos porcentuales por debajo del registrado en la misma fecha del año pasado. El agua embalsada en Eiras se encuentra este jueves al 86,4%, el segundo peor dato histórico por estas fechas, por lo que Caballero apeló a la colaboración ciudadana para evitar consumos innecesarios mientras persista la escasez de precipitaciones.

Caballero insistió en que la declaración de prealerta no implica restricciones obligatorias, sino una llamada a hacer un uso responsable del agua. Entre las recomendaciones citó evitar el llenado de piscinas, prescindir de baldeos y reducir el consumo doméstico con pequeños gestos cotidianos, como cerrar el grifo mientras se realizan tareas de higiene.

«Lo que queremos es evitar que Vigo se quede sin agua», afirmó el alcalde, que destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido «tranquila y serena». En este sentido, defendió que la decisión responde a un criterio de prudencia ante la evolución de las reservas y las previsiones meteorológicas.

El regidor aprovechó su comparecencia para reclamar nuevamente la construcción de un segundo embalse aguas arriba de Eiras, una infraestructura que el Concello lleva solicitando desde hace quince años. Según explicó, el problema no radica en la falta de recursos hídricos, sino en la limitada capacidad de almacenamiento de la actual presa, que calificó de «muy pequeña» para abastecer a Vigo y al resto de municipios que dependen del sistema.

Caballero aseguró que el Gobierno central ha mostrado su respaldo a esa actuación, mientras responsabilizó a la Xunta de bloquear el proyecto. También rechazó las críticas realizadas por la Administración autonómica tras el anuncio de la prealerta y sostuvo que el Concello actúa con el único objetivo de prevenir posibles problemas de abastecimiento.

Durante su intervención, el alcalde defendió además las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en la red de abastecimiento y en la potabilizadora, que, según afirmó, han permitido reducir las fugas «prácticamente a cero». Asimismo, reprochó a la Xunta que no haya contribuido económicamente a estas actuaciones pese a recaudar el canon de saneamiento.

Caballero insistió en pedir a los vigueses que mantengan un consumo responsable mientras continúe la situación de prealerta y reiteró su exigencia de que se impulse una nueva infraestructura de regulación para garantizar el abastecimiento de agua a medio y largo plazo.