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La Diputación acusa a Caballero de bloquear el macroparque de Finca Matías

El gobierno local no se presentó a la reunión de la comisión de seguimiento

Luisa Sánchez y María Ramallo, junto a un técnico, durante la comisión.

Luisa Sánchez y María Ramallo, junto a un técnico, durante la comisión. / FdV

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R.V.

El gobierno local de Vigo no acudió este jueves a la reunión de la comisión de seguimiento del convenio para la construcción del macroparque de la Finca Matías, un encuentro convocado por la Diputación de Pontevedra con el objetivo de abordar la prórroga del acuerdo que permitirá ejecutar las obras dentro de los plazos previstos.

Tras la reunión, Sánchez aseguró que el objetivo de Abel Caballero es bloquear la tramitación del proyecto para después responsabilizar a la Diputación de actuar contra los intereses de Vigo. Explicó que el Concello justificó su ausencia por cuestiones de organización interna y por el escaso margen con el que se había convocado el encuentro.

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La Diputación sostiene que la comisión debe informar previamente sobre la prórroga del convenio, un trámite que considera necesario dado que el acuerdo expira a finales de este año mientras que las obras cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses y todavía no han comenzado.

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