El Cunqueiro atiende cada año a 500 pacientes con riesgo hereditario de cáncer

La Unidad de Cáncer Familiar y Hereditario del servicio de Oncología Médica del Hospital Álvaro Cunqueiro atiende cada año a cerca de 500 pacientes con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer. De ellos, alrededor de 200 son primeras consultas, mientras que el resto corresponde a pacientes y familias que continúan en seguimiento dentro de programas específicos de control y prevención.

El trabajo de esta unidad permite identificar a personas y familias con alto riesgo genético de desarrollar determinados tumores y establecer medidas adaptadas a cada caso. A través de estudios clínicos y genéticos, los especialistas valoran nuevos pacientes, hacen seguimiento de quienes presentan mayor riesgo hereditario y contribuyen al diagnóstico precoz mediante estrategias individualizadas.

La actividad de la unidad acaba de recibir un nuevo reconocimiento con la renovación de la Acreditación en Excelencia en Cáncer Hereditario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) por parte de su responsable, la oncóloga Isabel Lorenzo. Se trata de una certificación de alta exigencia que avala la formación, la experiencia y la calidad asistencial de los profesionales dedicados a este ámbito.

Actualmente, solo tres oncólogos en Galicia —en Vigo, Pontevedra y Lugo— mantienen esta acreditación en vigor. En toda España, únicamente 39 profesionales, de los 58 acreditados inicialmente, han superado el proceso de reacreditación que garantiza el cumplimiento continuado de los estándares fijados por la sociedad científica.

Más de dos décadas de trabajo

La atención al cáncer hereditario en el área sanitaria viguesa comenzó hace más de 20 años y se consolidó como unidad funcional con la creación del Hospital Álvaro Cunqueiro y la integración de los servicios de Oncología Médica en 2015.

En la actualidad, la unidad está integrada por cinco facultativos especialistas en Oncología Médica, una enfermera especializada y personal administrativo y auxiliar, además de otros profesionales implicados en el proceso diagnóstico y asistencial.

El dispositivo cuenta con consultas específicas para la valoración inicial de pacientes, la realización de estudios de predisposición hereditaria y el seguimiento de personas consideradas de alto riesgo genético. Además, mantiene una destacada línea de investigación en cáncer hereditario, con proyectos en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) sobre cáncer testicular y tumores endocrinos y neuroendocrinos, así como participación en el proyecto estatal IMPACTA-Genética junto con la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

Sus profesionales colaboran también con iniciativas de la SEOM, como el registro nacional de familias CRECE, orientado a mejorar el conocimiento de los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, y un proyecto específico sobre el síndrome de Lynch.

Mama y colon, los casos más frecuentes

Los tumores hereditarios que se estudian con más frecuencia en esta unidad son los de mama y colorrectal, seguidos por los de ovario, páncreas, endometrio y próstata.

Los especialistas valoran situaciones en las que existen varios casos de cáncer dentro de una misma familia, diagnósticos en edades especialmente tempranas o circunstancias poco habituales que puedan hacer sospechar una predisposición hereditaria. Entre las señales de alerta figuran los diagnósticos de cáncer de mama antes de los 40 años, los tumores colorrectales o de próstata antes de los 50, la presencia de varios familiares afectados por el mismo tipo de cáncer o la aparición de múltiples tumores en una misma persona.

La doctora Isabel Lorenzo subraya que el estudio del cáncer hereditario va mucho más allá de una prueba genética. Antes de solicitar cualquier análisis, los profesionales realizan una valoración clínica detallada y reconstruyen la historia familiar mediante un genograma, que permite identificar patrones hereditarios y seleccionar las pruebas más adecuadas.

«O máis importante non é a análise de sangue, senón a correcta valoración clínica e familiar que permita interpretar os resultados no contexto adecuado», explica Lorenzo. La especialista advierte de que una interpretación incorrecta de los estudios genéticos puede generar preocupación innecesaria, falsas sensaciones de seguridad o incluso decisiones médicas inadecuadas, por lo que defiende que este proceso se realice siempre dentro de programas especializados de asesoramiento genético.

Prevenir antes de que aparezca la enfermedad

Uno de los principales beneficios de estos estudios es la posibilidad de actuar antes de que aparezca el cáncer. Cuando se identifica una alteración genética asociada a un mayor riesgo hereditario, los pacientes pueden acceder a programas específicos de vigilancia y prevención, con controles más tempranos, revisiones más frecuentes y técnicas de detección más sensibles.

Los resultados también pueden influir directamente en los tratamientos de pacientes ya diagnosticados, al facilitar terapias más personalizadas y mejorar la toma de decisiones clínicas. Además, la información obtenida permite ofrecer estudios predictivos a familiares sanos para saber si comparten o no esa predisposición genética.

De este modo, las personas portadoras pueden acceder a programas de prevención individualizados, mientras que aquellos familiares que no presentan la alteración evitan controles y pruebas innecesarias.

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«O noso obxectivo é anticiparnos ao cancro e ás súas peores consecuencias. Intentamos evitar mortes e tamén discapacidade grave nas persoas con maior risco hereditario de desenvolver a enfermidade», señala la doctora Lorenzo.