Colapso en la Travesía de Vigo por un tráiler bloqueado en la rotonda con Buenos Aires
El camión sufrió una avería y el incidente ha obligado a intervenir a la Policía Local para desviar a los conductores afectados
La avería de un tráiler ha provocado que el vehículo se haya quedado atascado en la rotonda existente en la confluencia de Travesía de Vigo con la avenida de Buenos Aires, por la que también circulan los vehículos que se dirigen hacia Chapela (Redondela).
Ocurrió la tarde de este jueves y la incidencia ha movilizado a varias patrullas de la Policía Local de Vigo, ya que, debido al colapso que se ha generado, ha sido necesario regular el tráfico y redirigir a los vehículos por otras rutas. La situación afecta a los conductores que circulan por Travesía en dirección a Buenos Aires o Chapela. Las retenciones llegan más allá del centro comercial hasta el inicio de la calle Aragón.
Los agentes están a la espera de que el tráiler sea retirado para que la situación se normalice.
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