Caballero vuelve a exigir a Xunta y Diputación que financien vuelos en el aeropuerto de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a cargar este jueves contra la Xunta y la Diputación de Pontevedra por falta de apoyo económico al aeropuerto de Peinador, después de que Wizz Air haya anunciado nuevas rutas desde Santiago mientras la conexión que la aerolínea húngara había planteado entre Vigo y Londres-Luton sigue sin concretarse.

El regidor defendió que el Concello está dispuesto a respaldar nuevas conexiones aéreas desde Vigo, pero reclamó que el esfuerzo económico se reparta entre las tres administraciones. «Nosotros queremos reforzar y apoyar vuelos en el aeropuerto de Vigo. Y por eso le exigimos a la Xunta y le exigimos a la Diputación que paguen un tercio cada una», afirmó.

Caballero planteó que el modelo de financiación debe ser compartido: «Un tercio lo pagaría el Ayuntamiento, un tercio la Diputación, porque que yo sepa Vigo es provincia de Pontevedra, y un tercio la Xunta, porque que yo sepa Vigo es Galicia». Con esa fórmula, el alcalde insiste en tratar de desbloquear la recuperación de vuelos internacionales desde Peinador, en un momento en el que la terminal viguesa sigue pendiente de concretar la posible ruta de Wizz Air con Londres-Luton, para la que la compañía ya había solicitado permisos de operación.

El alcalde vinculó directamente esta situación con lo que considera un trato desigual de la administración autonómica hacia los aeropuertos gallegos. «La Xunta de Galicia sigue apoyando y pagando vuelos en Santiago», sostuvo, antes de recordar que la capital gallega recibe aportaciones vinculadas a su capitalidad y al consorcio turístico. «Tres millones de euros le aporta la Xunta a Santiago en concepto de capitalidad, más un millón de euros al consorcio. Cuatro millones de euros, y felicito a Santiago por recibir esa cantidad», señaló.

La crítica llegó al comparar esas cifras con Vigo. «Pero a Vigo, que tiene tres veces más población que Santiago, la Xunta de Galicia le asigna cero euros», censuró. Caballero insistió en que el Gobierno gallego no aporta fondos ni por la condición de Vigo como mayor ciudad de Galicia ni para apoyar su conectividad aérea. «Cero euros en concepto de ciudad más grande, y le pedimos nueve millones. Y cero euros en concepto de ninguna aportación a los efectos de transporte aéreo», añadió.

El contexto de fondo es el movimiento de Wizz Air, que ha decidido iniciar su despliegue gallego en Lavacolla con rutas a Madrid, Valencia y Bilbao, mientras la operación prevista en Vigo continúa en el plano técnico. La compañía había solicitado operar durante la temporada de invierno frecuencias entre Luton y Peinador, una conexión que permitiría recuperar la actividad internacional en la terminal viguesa, pero la falta de acuerdo entre administraciones sobre la fórmula de apoyo mantiene la ruta sin cerrar.

Caballero reprochó a la Xunta que mantenga, a su juicio, un doble criterio. «La Xunta de Galicia tiene un rasero y una forma de medir para Santiago. Y yo no me opongo a que apoye Santiago, y otro rasero para medir hacia Vigo. Y a Vigo le asigna cero euros», afirmó.

El alcalde dirigió también sus críticas al PP de Vigo, al que acusó de no reclamar a las administraciones gobernadas por su partido implicación económica con Peinador. «Esta es la gran mentira del Partido Popular de Vigo. Calladito, calladito cuando la Xunta y la Diputación están sin apoyar Vigo y encantados de que apoyen Santiago», declaró.