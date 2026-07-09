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El BNG pide ayudas a la Xunta y Concello para personas sin hogar

Reclama una solución coordinada para los ocupantes de la antigua estación de autobuses ante el anuncio de desalojo

Antigua estación de autobuses.

Antigua estación de autobuses. / Pablo H. Gamarra

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Carolina Pérez

El BNG de Vigo se posiciona ante el desalojo de la antigua estación de autobuses. Tras el anuncio del desahucio de las personas sin hogar que habitan en el recinto, la formación nacionalista exige medidas tanto al Concello como a la Xunta.

Desde la inauguración de la estación de autobuses de Vialia, la antigua terminal, situada en la avenida Martínez Garrido, se ha convertido en refugio para personas sin techo que ocupan unas instalaciones abandonadas.

Por esta razón, el Bloque Nacionalista Galego reclama la intervención de las administraciones competentes. La formación pide un trabajo coordinado entre el alcalde, Abel Caballero, y la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, para que planteen soluciones ante lo que pueda ocurrir en la antigua estación.

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Tomando como referencia lo sucedido en la antigua fábrica de Pescanova, el BNG reclama una respuesta concreta y clara para estas personas sin hogar. En este sentido, propone la coordinación de recursos y actuaciones entre la Xunta y el Concello.

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