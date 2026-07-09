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Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo

La Policía Local ordena, bajo amenaza de sanción, el cese inmediato de las actuaciones en directo por incumplir la normativa municipal de las concesiones

Concierto en el Chiringuito de Samil este sábado.

Concierto en el Chiringuito de Samil este sábado. / Pedro Mina

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Jose Antepazo

Vigo

De forma inminente, todos los conciertos en los chiringuitos de Vigo quedan cancelados. Así se lo han comunicado los agentes de la Policía Local a los establecimientos, poniendo fin a la maravillosa experiencia de tomar un refresco escuchando música en directo mientras el sol se pone en el horizonte.

La notificación supone un duro golpe para la economía de los empresarios, que durante los últimos años habían convertido las actuaciones en vivo en uno de los principales reclamos para atraer clientes. La combinación del entorno costero y la oferta musical lograba reunir con frecuencia a cientos de vecinos y visitantes en zonas como Samil, Alcabre o la ETEA.

¿Por qué ocurre esto?

Aunque los conciertos se venían celebrando con normalidad, lo cierto es que la normativa de las concesiones prohíbe expresamente este tipo de eventos. Hasta el momento, el Concello había pasado por alto los espectáculos, pero las quejas presentadas por algunos usuarios de las playas, que critican el ruido producido en los entornos naturales, han llevado a reforzar el cumplimiento de la regulación y trazar líneas rojas.

Los chiringuitos deben limitarse a partir de ahora, únicamente al servicio de comidas y bebidas, prescindiendo de cualquier tipo de iniciativa musical. La Policía Local realizará funciones de control de horarios y supervisará la actividad de los negocios para garantizar que se cumple la legalidad.

El Gobierno local también ha advertido de que los incumplimientos podrán derivar en sanciones administrativas e incluso en la retirada de la concesión que permite explotar estos locales.

¿Habrá marcha atrás?

Fuentes de FARO, señalan que los empresarios están valorando una reunión con el Concello, aunque todavía no hay una fecha concreta para la cita. Aspiran así a plantear una regulación específica que haga compatible la actividad musical con el descanso y el uso de las playas, de manera similar a lo ocurrido en la pasada temporada estival en Nigrán.

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Hasta entonces, y sin opción, los bares veraniegos están anunciando ya la cancelación de los eventos musicales en sus negocios, poniendo un punto y aparte a un reclamo turístico, así como a una importante fuente de ingresos.

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