Wizz Air apuesta por Santiago ante la falta de ayudas en Vigo

El sector de la aviación es tremendamente competitivo. Tanto, que una indecisión puede provocar que otro destino se lleve los vuelos que parecían apalabrados si no se actúa en consonancia. Wizz Air acaba de dar un paso de gigante en su despliegue en España con el estreno de sus tres primeras bases en Madrid, Valencia y Bilbao, desde las cuales volarán a Galicia. Sin embargo, aunque todo parecía indicar que su primer destino en la comunidad sería Vigo, finalmente será el de Santiago de Compostela.

La compañía húngara contará con una decena de frecuencias semanales desde la capital gallega a tres de los destinos con los que contaba con peor conexión. El AVE ha devorado el grueso del tráfico a Barajas con una cuota superior al 70%, mientras que Valencia quedó desconectada de nuestra comunidad desde abril tras la retirada de Air Nostrum, Ryanair y Volotea. En el caso vasco, la alternativa de Sá Carneiro ha concentrado el grueso de las conexiones. Los vuelos comenzarán la semana del 2 de noviembre y su precio base es de 19,99 euros por billete.

En el primer caso ofrecerá conexiones con Barajas los martes, jueves y sábados poco antes del mediodía; por lo que su impacto en la operativa de Air Europa e Iberia en Alvedro y Peinador será limitado. En los otros dos operará de forma «triangular» los lunes, miércoles, viernes y domingos, garantizando así una conexión que hasta ahora requería escalas o traslados a Oporto en muchos casos. La compañía, considerada la Ryanair de Europa del Este, ocupa el espacio dejado por la irlandesa menos de un año después de su marcha con sus A321neo de 239 asientos. De esta forma se convierte en la tercera aerolínea que debuta en el aeropuerto de Lavacolla este año después de United a Nueva York-Ewark y KLM a Ámsterdam.

Beneficios fiscales, reuniones y contratos

Para este desembarco en Santiago han sido clave tres aspectos. En diciembre Aena flexibilizó los requisitos de su plan de incentivos para aeropuertos regionales, aumentando el límite de viajeros de 3 a 3,5 millones de euros para que la terminal compostelana pudiera acceder a las bonificaciones de más de 10 euros por viajero internacional. En marzo, después de la celebración de Fitur, Incolsa se reunió en dos ocasiones (días 18 y 23) con representantes de la compañía para visitar las cubiertas de la Catedral, el Pórtico de la Gloria y una comida de trabajo.

Visita de Wizz Air a la Catedral de Santiago recogida por Incolsa en su memoria de gasto / Incolsa

Comida de Wizz Air en Santiago recogida por Incolsa en su memoria de gasto / Incolsa

El coste total, recogido en la memoria de gasto de la empresa turística santiaguesa, apenas fue de 96 euros. La cifra se suma a los 870 euros destinados en estos meses a viajes para ferias turísticas a Valladolid, Madrid o Dublín en los que pudieron presentar su propuesta turística directamente a las aerolíneas, algo que Vigo no realiza desde los tiempos de Provigo. A ello se suma el contrato opaco lanzado por este consorcio, que recibe 2,5 millones de euros anuales del Concello para la promoción turística.

Vigo, con permisos pero sin ayudas

El estreno de Wizz Air en Galicia estaba previsto que llegara a finales de octubre en el aeropuerto de Vigo con la ruta desde Londres, siendo la primera aerolínea desde Binter que escogía Peinador para este bautismo en la comunidad. Tal y como avanzó FARO el pasado 7 de junio, la compañía solicitó los slots a la Airport Coordination Limited (ACL) que gestiona los derechos de vuelo para aterrizar y despegar en las principales terminales del Reino Unido e Irlanda.

En su petición para la próxima temporada de invierno entre el 25 de octubre de 2025 y el 27 de marzo de 2027 solicitó operar 44 frecuencias (88 vuelos entre ida y vuelta) con 10.516 asientos de salida desde Luton hacia Vigo. La conexión desde el aeropuerto situado 50 kilómetros al norte de la capital inglesa permitiría recuperar la conectividad internacional apenas 10 meses después del adiós de Ryanair. Entre los destinos que añade desde la terminal, de la que Aena es copropietaria, sobresalen Bilbao, Valencia y Granada, todos ellos ya a la venta y con horarios confirmados.

Sin embargo el caso olívico sigue sin pasar del plano técnico. Wizz Air solicitó ayudas públicas para operarla que podrían rondar los 600.000 euros anuales. El problema llega en que Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia no concuerdan en la fórmula. Mientras que el primero apuesta por un concurso en el que se incluyan las frecuencias y plazas en los pliegos, las otras administraciones exigen que sea mediante «publicidad en destino» que no garantice los vuelos. «Nos encontramos con el obstáculo de siempre»