Formación
Vigosónico reúne a 45 jóvenes en un laboratorio musical de verano
Incluye disciplinas como sonido, marketing y tecnología para una formación integral de los participantes
R.V.
Un total de 45 jóvenes de entre 12 y 22 años participan desde el pasado 29 de junio y hasta el próximo 10 de julio en un laboratorio de creación musical organizado en las instalaciones de Vigosónico. El programa reúne a los participantes en distintos grupos musicales para recibir formación especializada en diferentes ámbitos relacionados con la industria musical.
Según explicó este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la iniciativa cuenta con la participación de 17 docentes y profesionales que imparten sesiones sobre composición, arreglos, interpretación, producción musical y aspectos vinculados a la gestión económica de los proyectos artísticos.
El laboratorio también aborda disciplinas complementarias como el sonido, la comunicación, el marketing, la fotografía, la caracterización, la tecnología o la inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer una formación integral a los jóvenes músicos.
Caballero destacó el nivel de los participantes tras asistir a algunas de las actuaciones y calificó de «excepcional» la calidad de los grupos que forman parte de esta edición del programa.
Las actividades se desarrollan en las instalaciones de Vigosónico, que disponen de siete salas de ensayo y grabación, además de un espacio de mayor capacidad destinado a grandes formaciones. El objetivo de esta iniciativa es que los participantes aprovechen el periodo estival para perfeccionar sus conocimientos musicales y adquirir herramientas para desarrollar futuros proyectos artísticos.
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