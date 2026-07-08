Viajeros del AVE entre Madrid y Vigo afectados por el corte Ourense-Santiago de Adif y Renfe: «No nos han sabido decir nada»

La avería de un tren Avlo en O Irixo no sólo ha afectado a la circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago. El cuello de botella que supone el desvío de todos los trenes entre Vigo y Madrid por la capital gallega ha golpeado de pleno a los cientos de viajeros del AVE 4515 que debía llegar a la estación de Urzáiz a las 15.16 horas se encuentran todavía en ruta después de un viaje lleno de incidencias.

Entre Zamora y A Gudiña el convoy se detuvo hasta en cuatro ocasiones, lo que provocó que llegara con más de 70 minutos de retraso a la estación de Empalme. Allí les fue notificada la incidencia de Adif, responsable de las instalaciones en las que se detectó la avería que afectó al pantógrafo. En la terminal intermodal anexa apenas había dos autocares fletados por Renfe. «No nos han sabido decir nada», relata una viajera a FARO sobre las explicaciones recibidas.

El problema llegó en que todos ellos fueron encaminados hacia la capital gallega en lugar de enviar, directamente por la A-52, a los afectados con destino Pontevedra o Vigo. «¿Por qué no nos mandan directamente a Vigo?», cuestionó a los trabajadores indicando que el billete final era al sur de Galicia. Al mismo tiempo, no supieron indicarle si el viaje desde la capital autonómica sería en tren o en autobús, lo que aumentaría aún más la demora hasta el destino. Al mismo tiempo es una incógnita la hora de llegada y salida, ya que muchos pasajeros quedaron en tierra aguardando por un autobús hacia la estación compostelana de O Hórreo.

Segunda incidencia similar

La semana pasada, una incidencia en la catenaria también provocó numerosos retrasos en la línea que conetcta Santiago con Madrid a la altura de A Gudiña (Ourense). «Desde Renfe se está trabajando en la gestión de alternativas para llevar a los viajeros a sus destinos», indican desde la compañía. La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está trabajando «en la línea de altas prestaciones» para solucionar el problema cuanto antes, aunque desconoce cuándo se recuperará la tensión en la catenaria.

El tráfico está afectando a los Avant que cubren la relación A Coruña-Santiago-Ourense, así como todos los trenes AVE y Avlo con origen en el Eje Atlántico y destino Madrid. Por el momento se desconoce cuándo se recuperará por completo la normalidad, ya que la avería ha generado atrasos en cascada a lo largo de toda la jornada.

Una estación colapsada

La incidencia en el Avlo ha colapsado por completo la estación de Ourense. Como viene siendo habitual cada vez que el servicio sufre alguna interrupción, la concentración de pasajeros afectados es tal que no hay hueco donde estar. A estas horas reina el caos en el interior del edificio ferroviario. No se puede acceder a las casetas de información y sólo acaban de comenzar a dar alternativas ahora a un AVE que debería haber salido hace media hora ya pero simplemente a los pasajeros les están a diciendo que pasen escalonadamente aunque sin saber para qué. La circulación ferroviaria sigue suspendida totalmente.

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