El verano agrava la espera incluso en los centros de salud con más personal

El verano es la época más difícil en Atención Primaria. La dificultad para sustituir al personal que se va de vacaciones provoca un considerable aumento de las demoras para las citas con los médicos de familia. Incluso en los centros de salud con mayor capacidad, como es La Doblada, la espera actual es de entre diez y quince días. En este ambulatorio, por lo general se va un tercio de los facultativos de vacaciones que, sumados a los que están de baja, no se han podido sustituir. Fuentes del propio centro reconocen que la espera actual suele ser de dos semanas dependiendo el médico que tenga el paciente.

En este caso, no obstante, todos los cupos están cubiertos. Es decir, no hay ningún usuario que no tenga asignado un facultativo. El problema es que esos profesionales tienen que asumir a los pacientes de los compañeros que están de vacaciones, provocando una saturación en Atención Primaria.

Otra de las consecuencias de la presión que soportan los centros de salud del área sanitaria de Vigo se refleja en las demoras para obtener una cita destinada a una extracción de sangre con vistas a una analítica. La combinación de la falta de enfermeras, responsables de la toma de muestras, y el incremento de la demanda provocado por la necesidad de repetir pruebas que quedaron aplazadas o se vieron afectadas por las sucesivas huelgas de distintos colectivos sanitarios está tensionando este servicio. Como resultado, en varios centros de salud los pacientes deben esperar ya entre tres semanas y un mes para someterse a una extracción, unos plazos que complican el seguimiento de patologías, retrasan revisiones médicas y demoran la obtención de diagnósticos o el inicio de tratamientos.