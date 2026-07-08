Vanesa Álvarez, pintora: «Nueva York es uno de los epicentros del arte, pero la calidad que hay en Galicia es bestial»

Vanesa Álvarez es natural de Vigo, pero vive en Nueva York. Tras realizar un mural de 500 metros cuadrados para Lincoln Center, la artista presentó este miércoles en la Sala Apostrophe del centro comercial vigués Plaza Elíptica su última exposición, 'Estados Flotantes', en la que experimenta con nuevos materiales.

¿Cuántas obras componen la exposición?

Son 37 obras en acrílico sobre madera, sobre lienzo y sobre papel.

¿Qué define a 'Estados Flotantes'?

Es una abstracción figurativa. Yo trabajo mucho con el color y lo que intentaba era reflexionar con esas abstracciones sobre el lugar que habitamos, lo efímero y cómo todo puede cambiar rápidamente. El mensaje viene por mí, como inmigrante y madre criando a su hijo fuera de su tierra.

Sigue un poco la línea de su anterior proyecto, 'Hábitat', pero con elementos innovadores.

Exacto. 'Hábitat' reflexionaba sobre esa habitabilidad de los espacios y esa pertenencia. En este caso, para Vigo le llamé 'Estados Flotantes' porque hay unas piezas que son muy protagonistas, que son unas banderas. Todo viene desde Nueva York, menos las obras de madera que las he pintado aquí estos días.

¿Hasta cuándo estará disponible?

Todo el mes, hasta el 30 de julio. El acceso es gratuito. En la exposición se encuentra el catálogo para poder comprar alguna obra. Yo soy muy defensora de que el arte esté al alcance de todo el mundo. Entonces, el precio de las obras tiene mucho cariño.

¿Hay alguna pieza que sea particularmente especial para usted?

Un tríptico en el que la primera obra se llama 'Costa Este', en referencia a Nueva York; la obra central, 'A distancia'; y la de la derecha, 'Costa Oeste', en referencia a Vigo. Yo quería simbolizar esas distancias y esos dos mundos distintos en la obra. Creo que quedó algo muy especial.

Después de pintar murales, ¿qué le llevó a trabajar sobre un soporte como el papel?

La accesibilidad de la obra. Yo estaba pintando en madera, pero por un lado está el soporte que le gusta al artista y lo que quiere transmitir, y por otro, que sea fácil de enviar. Por eso estoy probando a pintar en papel y otros soportes menos rígidos. Lo normal es empezar con papel y después ir cambiando, pero yo evolucioné un poco al contrario. De hecho, el papel es lo más difícil para mí porque estoy acostumbrada a un soporte muy rígido, como asfalto o ladrillo.

¿Cuando empieza una obra, lo hace con una idea clara o deja espacio a la evolución?

Con el mural es todo supermilimetrado. Hago workshops con la comunidad, boceto o una simulación en Photoshop en la que puedes ver perfecto como va a quedar. Pero con la obra de estudio, genero unos bocetos con lápiz y papel y luego me dejo llevar bastante por color y composición. Es más intuitivo el proceso.

Vive y trabaja en Nueva York, pero continúa exponiendo en Vigo.

Vigo es la mejor ciudad del mundo. Es el lugar donde he nacido y donde, además, he tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos. Es una ciudad que me ha dado muchísimo y a la que amo lo más profundo. Me encanta poder venir y seguir mostrando toda mi evolución. Las últimas exposiciones que he tenido han sido todas en Nueva York y mi familia, amigos y gente que me ha apoyado y me ha comprado obra en Vigo, me estaban preguntando cuándo les daba a ellos una expo también.

¿Hay diferencias entre el mundo del arte en Nueva York y en Galicia?

Claro que sí. Es muy distinto porque Nueva York es uno de los epicentros del arte a nivel mundial, pero yo siempre digo que la calidad artística que hay en Galicia es bestial. Hay un nivel espectacular. De hecho, hay más artistas gallegos viviendo en Nueva York y mucha «Galicia Calidade».

¿A qué edad comenzó a pintar?

Siempre me ha interesado, pero trabajé como diseñadora muchos años. Mi primero mural lo pinté hace unos 12 años. Coincidió con un momento en el que me apetecía salir de la oficina y del ordenador, junto con un bum de los murales. A partir de ahí, cada vez fui pintando más.

¿Cómo fue el proceso de exponer en Lincoln Center?

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En Lincoln Center tengo un mural enorme. El proceso fue a través de Art Bridge, una organización sin ánimo de lucro que hace murales en sitios en construcción. Ponen en contacto a los artistas para exponer sus obras de arte en los andamios. Ellos enviaron mi propuesta. Fue un proceso muy competitivo, pero al final quedé finalista y tuve el honor de trabajar con ellos. La obra se llama The Future We Create y se puede ver hasta 2028.