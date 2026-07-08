Quirófanos
Sexto día de suspensión de operaciones por déficit de Enfermería en el Chuvi
El Cunqueiro se vio obligado a cancelar el 10% de las intervenciones planeadas este miércoles
Sanidade asegura que en ninguna de las otras áreas gallegas se reprogramaron cirugías
El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha vuelto a cancelar cirugías este miércoles por la falta de personal de Enfermería. El Servizo Galego de Saúde informa de que se ha suspendido el diez por ciento de la actividad quirúrgica prevista en el Hospital Álvaro Cunqueiro. En concreto, fueron tres cirugías no prioritarias ni urgentes de las 29 planificadas, que se reprogramarán cuando hay disponibilidad de recursos. Van 24 en seis días.
La Consellería de Sanidade asegura que «en ningunha das outras áreas sanitarias se suspederon cirurxías».
Lo hizo con días de retraso debido a la presión asistencial, pero la Dirección del Área Sanitaria de Vigo confirma que se ha completado la previsión de cierre de camas para estas alturas del verano: 85 camas en el Álvaro Cunqueiro —30 de Pediatría, 9 de Cardiología, 11 de Digestivo y 35 de Interna— y 60 en el Meixoeiro. Sin embargo, han necesitado hacer dobles once habitaciones de otras plantas en el complejo de Beade.
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