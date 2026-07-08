El servicio de Urgencias del Cunqueiro bate su récord histórico con 629 pacientes en un solo día

Verano, calor y vacaciones suelen ser un cóctel explosivo para los servicios de urgencias. Prueba de ello es que las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro registró este lunes la mayor presión asistencial de su historia al atender a 629 pacientes en una sola jornada, la cifra más alta desde la apertura del centro en el año 2015 y doscientos más que la media de los primeros cinco días de julio. El récord se produjo, además, en un lunes, cuando tradicionalmente se concentra una mayor afluencia de usuarios.

El anterior máximo se había alcanzado el 7 de julio de 2025, con 612 pacientes, mientras que el segundo pico correspondía al 14 de agosto del mismo año, cuando fueron atendidas 617 personas. De forma llamativa, el récord del pasado año también coincidió con la celebración de las fiestas de Coia. Según explicó el jefe del Servicio de Urgencias, el doctor Ángel Pichel, uno de los factores que contribuyó a la elevada actividad fue precisamente el desarrollo de estas fiestas, durante las que el hospital atendió nueve personas heridas en agresiones, una cifra que calificó de inusualmente alta.

No obstante, el responsable del servicio hizo especial hincapié en el elevado número de pacientes que acudieron directamente al hospital sin utilizar previamente los recursos asistenciales disponibles. De los 629 atendidos, 509 no habían pasado por su médico de familia, por ninguno de los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria ni habían contactado con el 061 antes de acudir a Urgencias. Es decir, no fueron derivados al hospital, acudieron por voluntad propia. Desde el servicio insisten en que, siempre que la situación clínica lo permita, los ciudadanos deben recurrir primero a Atención Primaria, a los PAC o al 061, reservando las urgencias hospitalarias para los casos que realmente lo requieran.

Más de la mitad de los pacientes, un 53 %, fueron atendidos en el área de consultas, destinada a patologías de menor gravedad, principalmente relacionadas con traumatología causadas por pequeños golpes y los clásicos dolores de garganta y molestias de oído, procesos que, según recuerdan desde Urgencias, pueden resolverse en la mayoría de los casos en los centros de salud o en los PAC. En total fueron 334 personas, de las que únicamente siete necesitaron ingreso, todas ellas por fracturas, lo que supone apenas un 2%.

«Si sobrecargamos el circuito de urgencias hospitalarias con patologías leves dificultamos la atención de los pacientes graves», advierte Pichel. Y es que hay que tener en cuenta que la elevada afluencia provocó demoras que llegaron a situarse entre las dos y las tres horas en algunos momentos del día. El responsable del servicio de Urgencias del Cunqueiro subraya que el 90 % de los pacientes atendidos en estos dispositivos no necesitan ser derivados al hospital.

Pese al importante volumen de consultas leves, la jornada también registró una elevada complejidad clínica. Un total de 90 pacientes, el 14,3 % del total atendido, tuvieron que ser ingresados, un porcentaje ligeramente inferior al registrado durante la reciente ola de calor, pero que continúa siendo elevado.

Según explicó Pichel, buena parte de estos ingresos estaban relacionados con patologías agravadas por las altas temperaturas, como insuficiencias cardíacas, infecciones urinarias, insuficiencias renales o problemas respiratorios. Esta situación incrementó aún más la presión sobre las plantas de hospitalización, que ya habían visto frustrado el cierre previsto de una de sus unidades ante la elevada ocupación.

Los más afectados son los mayores. De hecho, de las 40 personas pendientes de ingreso con las que amaneció el pasado lunes el servicio, la mitad superaban los 80 años. Aunque ya pasó la ola de calor, se recomienda que las personas mayores y los pacientes cardiovasculares se mantengan en zonas frescas, no se expongan en horas puntas de calor y se mantengan siempre bien hidratados.

Refuerzo de personal

La incidencia de las vacaciones de verano de los trabajadores en Urgencias no es tan alta como la que se vive en otros niveles asistenciales, especialmente en Atención Primaria. Y es que el servicio siempre cuenta con refuerzo de personal durante los meses estivales al ser conscientes de que es una de las temporadas de mayor presión asistencial de todo el año.

A la espera de tener los datos de este mes de julio, el servicio cerró junio con 40 consultas más al día que el mismo mes del año anterior. El doctor Pichel llama a acudir a urgencias solo cuando sea necesario para poder atender de forma más ágil a los que de verdad lo necesitan. Recuerda que hay nueve Puntos de Atención Continuada en el área a los que poder recurrir.