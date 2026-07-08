Satisfacción judicial por la respuesta a las demandas históricas del Mercantil y la Audiencia de Vigo

El Colexio da Procura de Vigo ha expresado su satisfacción por la próxima creación de una nueva plaza de magistrado para el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad y otra para la Sección Civil de la Audiencia Provincial, una medida que considera fruto del trabajo desarrollado durante más de un año junto con las autoridades judiciales de la Xunta de Galicia, la Audiencia Provincial de Pontevedra y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El refuerzo de la planta judicial incluye también la recuperación de una plaza de juez de Instrucción y otra para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo.

La reivindicación del Colegio se apoyó en un estudio elaborado por la propia entidad sobre la carga de trabajo de todos los juzgados gallegos y su evolución durante la última década. Según este informe, el Juzgado de lo Mercantil de Vigo es el órgano judicial con mayor volumen de asuntos pendientes de Galicia, con 2.628 expedientes en tramitación en 2025, una cifra que quintuplica la registrada hace diez años. Al mismo tiempo, es también el juzgado que más asuntos resuelve, con 1.677 resoluciones anuales, el triple que en 2015.

En el ámbito de la Audiencia Provincial, la Sección Sexta (Civil) con sede en Vigo presenta igualmente la mayor acumulación de asuntos pendientes de toda Galicia, con 5.670 expedientes, cinco veces más que hace una década. Se trata, además, de la sala provincial que más asuntos recibe y también la que más resoluciones dicta.

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El decano del Colexio da Procura de Vigo, José Antonio Fandiño, calificó la decisión de «lógica» al estar sustentada en datos objetivos. «La mayor ciudad gallega, la que más empresas tiene y la que atiende a más ciudadanos, seguía contando con una dotación judicial propia de una villa. Llevamos más de un año trasladando esta realidad a las autoridades competentes y hoy podemos decir: misión cumplida», afirmó.