El PP reclama un nuevo contrato para reforzar el mantenimiento del Vigo Vertical ante las continuas averías

El Partido Popular de Vigo ha instado al Concello a aprovechar la finalización de la primera prórroga del contrato de mantenimiento del Vigo Vertical, prevista para el próximo 30 de septiembre, para licitar un nuevo servicio con más recursos que permita reducir las «continuas averías» que, según denuncia la formación, afectan a rampas mecánicas, escaleras y ascensores urbanos.

La presidenta del PP de Vigo y portavoz municipal, Luisa Sánchez, ha reclamado al gobierno local que «no se deje llevar por la inercia» y empiece a trabajar ya en un nuevo contrato. «Lo que pedimos, con tiempo, es que el Gobierno de Abel Caballero trabaje desde ya en un nuevo contrato que se replantee un servicio a todas luces deficitario, como lo demuestran las numerosas quejas ciudadanas provocadas por las constantes averías», ha manifestado.

Para la líder de la oposición, las incidencias diarias evidencian que el mantenimiento resulta insuficiente. En su opinión, el servicio necesita un refuerzo tanto para garantizar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras como para prolongar su vida útil. «¿De qué nos vale sumar cada vez más rampas o ascensores si, a la hora de la verdad, están parados cada dos por tres?», se ha preguntado. Además, ha advertido de que la situación podría agravarse con el paso del tiempo: «Si esto ocurre ahora que muchos son nuevos, ¿qué no pasará dentro de unos años, cuando acumulen muchas más horas de funcionamiento?».

Sánchez ha recordado que el contrato actualmente en vigor fue adjudicado en 2023 con un coste anual cercano a los 200.000 euros, alrededor de 600 euros diarios. A su juicio, los tres años transcurridos desde entonces son tiempo suficiente para evaluar el funcionamiento del servicio y plantear mejoras. «En lugar de dar una patada hacia adelante y prorrogar un contrato que legalmente no están obligados a hacer, el Concello debería aprovechar esta oportunidad para reforzar el mantenimiento», ha señalado.

La portavoz popular ha emplazado también al alcalde, Abel Caballero, a implicarse en el estado de conservación de estas instalaciones. «Más allá de sacarse la foto el día de la inauguración, el señor Abel Caballero debe preocuparse porque todos estos elementos estén operativos siempre y evitar, en la medida de lo posible, que fallen tanto como está pasando», ha afirmado. Según ha denunciado, incluso rampas y escaleras inauguradas recientemente han sufrido averías a las pocas semanas o meses de entrar en funcionamiento.