Un nuevo gigante emerge en la costa de Vigo: avanza la construcción de «Alto de Bouzas» con 15 pisos de altura

El primer rascacielos del nuevo PXOM emerge ya en el skyline de Vigo. El «Alto de Bouzas» promovido por el Grupo Viqueira ha finalizado ya su fase de cimentación y alcanza el ecuador de la de estructura, convirtiéndose ya en uno de los esqueletos más reconocibles de la parte occidental de la ciudad. Con 15 plantas de altura y una inversión de más de 18 millones de euros, el inmueble ubicado entre Tomás Paredes y el CEIP Virxe do Rocío está llamado a ser uno de los iconos del urbanismo vigués de la próxima década.

Anunciado en mayo de 2023, llevará la firma de los arquitectos Jorge González Herrero y José Melero Currás del estudio vigués OPV Arquitectura. Ambos han sido responsables de rehabilitaciones de edificios de Cominges o Jenaro de la Fuente, así como nuevas promociones en el propio entorno de la VG-20. En esta ocasión el encargo es singular debido a sus características de uso y tamaño, ya que contará con el primer coliving de la ciudad y será uno de los inmuebles más altos nacidos al albur del nuevo Plan Xeral vigente desde el pasado agosto.

Así será «Alto de Bouzas», el primer rascacielos de este barrio de Vigo / FdV

El grueso de PERIs (Plan Especial de Reforma Interior) contemplan un máximo de ocho o nueve alturas, poniendo fin a la densificación prevista en el anulado que se había aprobado en 2008. Así, en el podio de los edificios más altos se mantienen la Cidade da Xustiza (antiguo Hospital Xeral) con 75 metros, las torres Ifer de García Barbón con 72 metros o la de la isla de Toralla, con 70 metros y 21 plantas. En posición destacada el Hotel Bahía, que continúa la reforma en sus 60 metors de altura, o las torres de Vista Alegre, con 54 metros cada una. Pero todas estas edificaciones se erigieron en el pasado milenio.

Los 45 metros del «Alto de Bouzas» aprovecharán, precisamente, su superior posición geográfica respecto a su entorno. Ubicada al final de la calle Mercedes Núñez Targa, la parcela de 700 metros cuadrados está situada a casi 40 sobre el nivel del mar, lo que hace sobresalir su silueta respecto al resto de bloques de viviendas de Tomás Paredes o incluso calle Marín. Además, se ha decidido segregar los espacios para que los vecinos habituales disfruten de su mayor atractivo: las vistas de la ría.

Segregación de espacios

Las primeras cuatro plantas del inmueble estarán destinadas a la modalidad de coliving, una tendencia al alza en ciudades como Madrid o Barcelona —existen grandes complejos en sus coronas metropolitanas de este tipo— en los que combinan espacios privados con zonas comunes como gimnasios, piscinas, terrazas o salas de estar. De este modo sus habitantes no solo comparten gastos como la limpieza, sino que incluyen actividades de convivencia. Entre los atractivos incluidos de 'Tándem', que es como han bautizado el proyecto, están una piscina de 40 metros cuadrados en su planta inferior y una sala para ejercicios. Todo ello «para quienes buscan una forma de vivir más práctica, conectada y actual», según destacan en su página web

Aunque estaba prevista una docena de plantas para uso residencial, finalmente será una menos (de la 5ª a la 15ª) para aumentar los espacios comunitarios. En ellos se levantarán viviendas de 1 dormitorio (53,20 m²), dos (78,33 m²)y 3 dormitorios que podrán ser de 97,86m² o hasta 160,15 m² en su modalidad de ático. Los precios en origen partían desde los 160.000 euros.