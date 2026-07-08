Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo

Muere una mujer de unos 60 años en Camiño de la Devesa, en Saiáns (Vigo), tras caer a un pozo y electrocutarse. Según informa 112, el rescate fue complicado por la electrocución y el peligro que suponía para quienes intentaron asistirla.

La fallecida, vecina de Vigo, fue socorrida por los propios vecinos de la zona y la Policía Local, que junto al 061 estuvieron intentando reanimarla durante casi una hora. A pesar de los esfuerzos, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso diez minutos antes de las 18.00 horas de esta tarde. El personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 pedía ayuda, a esa hora, para sacar a una mujer que había caído a un pozo y que no podían sacar porque estaba electrocutada, en Camiño de la Devesa, Saíáns, Vigo.

Según indicaron los agentes de la Policía Nacional al 112 Galicia, todo parece indicar que la mujer realizaba tareas de limpieza en el pozo cuando cayó sobre el botón del sistema automático de subida y bajada del caldero, recibió una descarga eléctrica que le provocó el fallecimiento.

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En ese momento, un particular comunicaba a los gestores de emergencias que la mujer ya había sido retirada del interior del pozo y que la estaban reanimando. El 112 Galicia nada más tener constancia del suceso informó a los agentes de la Policía Nacional y Local. Tras contactar con el personal sanitario, confirmaron el fallecimiento de la mujer.