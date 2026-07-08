Un estreno muy esperado: el «Mein Schiff 6» echa amarras en Vigo en su viaje inaugural con 2.650 pasajeros

Tras el éxito cosechado el pasado año al convertir a Leixões en puerto base de uno de sus cruceros, la naviera alemana TUI repite la experiencia esta temporada en la que espera mover 24.000 pasajeros frente a los 11.000 de 2025.

Si el año pasado fue el Mein Schiff 4 el buque elegido, este año TUI ha escogido a su nave gemela Mein Schiff 6 que acaba de inaugurar en Leixões un circuito de nueve viajes, de los que cinco incluyen escala en Vigo, a donde arribó este miércoles por primera vez.

Este recorrido inaugural, de una semana de duración y dirección norte, arrancó en la terminal de Matosinhos el pasado día 2 para visitar Le Verdon (puerta de entrada a Burdeos), Bilbao, A Coruña y Vigo, desde donde el buque regresa a Leixões.

Tras el relevo del pasaje en su puerto terminal, el Mein Schiff 6 iniciará una nueva rotación asimismo de una semana, pero esta vez con dirección sur, con Cádiz, Gibraltar, Tánger y Lisboa como puertos de escala, regresando a Leixões desde la capital lusa.

El Mein Schiff 6 llegò a Vigo consignado por Incargo Galicia con 2.650 ciudadanos alemanes (que ocuparon más del 90% del aforo del buque), acompañados por 910 tripulantes multinacionales.

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Construido en Finlandia en 2017 tras una inversión de más de 500 millones de euros, el Mein Schiff 6 desplaza 99.800 toneladas brutas y mide 295 metros de eslora por 35 de manga. El próximo día 22 tiene previsto regresar a Vigo.