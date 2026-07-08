Un estreno muy esperado: el «Mein Schiff 6» echa amarras en Vigo en su viaje inaugural con 2.650 pasajeros
El buque recalará en el muelle olívico en otras cuatro ocasiones esta temporada
Tras el éxito cosechado el pasado año al convertir a Leixões en puerto base de uno de sus cruceros, la naviera alemana TUI repite la experiencia esta temporada en la que espera mover 24.000 pasajeros frente a los 11.000 de 2025.
Si el año pasado fue el Mein Schiff 4 el buque elegido, este año TUI ha escogido a su nave gemela Mein Schiff 6 que acaba de inaugurar en Leixões un circuito de nueve viajes, de los que cinco incluyen escala en Vigo, a donde arribó este miércoles por primera vez.
Este recorrido inaugural, de una semana de duración y dirección norte, arrancó en la terminal de Matosinhos el pasado día 2 para visitar Le Verdon (puerta de entrada a Burdeos), Bilbao, A Coruña y Vigo, desde donde el buque regresa a Leixões.
Tras el relevo del pasaje en su puerto terminal, el Mein Schiff 6 iniciará una nueva rotación asimismo de una semana, pero esta vez con dirección sur, con Cádiz, Gibraltar, Tánger y Lisboa como puertos de escala, regresando a Leixões desde la capital lusa.
El Mein Schiff 6 llegò a Vigo consignado por Incargo Galicia con 2.650 ciudadanos alemanes (que ocuparon más del 90% del aforo del buque), acompañados por 910 tripulantes multinacionales.
Construido en Finlandia en 2017 tras una inversión de más de 500 millones de euros, el Mein Schiff 6 desplaza 99.800 toneladas brutas y mide 295 metros de eslora por 35 de manga. El próximo día 22 tiene previsto regresar a Vigo.
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